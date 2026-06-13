„A szárnyszegő" lapjain keresztül betekinthetünk a mindenható popcézár, Erdős Péter romlott és erkölcstelen udvarába

Erős túlzás lenne azt állítani, hogy a popszakma színe-java ott tolongott az Ünnepi Könyvhét első napjain. Pedig jeles, régi képviselői számára a jól ismert, emberi sorsokról, életutakról döntő „popcézárról” – és munkálkodásáról – jelent meg „A szárnyszegő: Erdős Péter és a szabadság vándorai” című könyv. Amelyet vélhetőleg azok a zenészek is elolvasnak majd stikában, akiknek nem éppen a legszebb oldalát mutatta be Mező Gábor. A közelmúlt kibeszéletlen történeteit feldolgozó szerzővel készített interjút az Origo.

Mező Gábor – A szárnyszegő: Erdős Péter és a szabadság vándorai

Fotó: Libri.hu / Képernyőkép

A megjelenés előtt publikált részletek sikere nyomán valószínűsíthető, hogy az Aranycsapat a terror idején című munkája után A szárnyszegő lesz a legsikeresebb könyve?

Ezt egyelőre csak remélni tudom. Amúgy nem a Puskás Öcsiékről szóló kötetem áll a személyes „sikerlistám” élén. Egyelőre „A kultúra megszállása” vezet, de azért sok felzárkózó van, remélem, sikeres lesz ez a könyv is. Szerzőként nyilván nagyon örülök, hogy nekem is van olvasótáborom, sőt, egy valódi, erős közösségünk is, de ezúttal is segít a téma. A főhős, vagyis inkább az antagonista, a „popmenedzserként” emlegetett Erdős Péter maga is „garantálja”, hogy A szárnyszegő valószínűleg népszerű lesz az olvasók körében. Sőt. Már most is az.

Annak ellenére, hogy a főszereplő fogadatlan prókátorai alighanem össztüzet fognak zúdítani a szerzőre? A közösségi médiában megjelent rövid részletekhez fűzött kommentárokból erre is lehet következtetni.

Ettől nem tartok. Sokkal több a támogató hozzászólás, illetve a kiegészítés, a saját emlék. Nyilván mindig izgalmas, ha megtámadnak vagy kritizálnak, de általában inkább a hallgatás, az elhallgatás a jellemző – a méltatások mellett. A média egy része továbbra is úgy tesz, mintha az írásaim nem is léteznének. Amivel nincs gond, így működik manapság a sajtó, azokat építik, akik velük vannak. Közben azért odajön hozzám a telexes, hogy nagyon jó, amit csinálok. Mondjuk akkor írhatnál is róla… Sokan ellenérdekeltek abban, hogy a saját olvasótáboruk tudomást szerezzen a rólam. Érthető, jelentős részben a hatalomátmentésről szólnak az írásaim, de sok falat átütöttem már. Bízom a fiatalok nyitottságában. Ebben a könyvben sem aktuál-politizáltam, egy tiszás éppúgy örömmel vagy bosszúsan olvashatja, ahogyan egy Fideszes vagy Mi hazánkos.