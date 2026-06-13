„A szárnyszegő" lapjain keresztül betekinthetünk a mindenható popcézár, Erdős Péter romlott és erkölcstelen udvarába

Erős túlzás lenne azt állítani, hogy a popszakma színe-java ott tolongott az Ünnepi Könyvhét első napjain. Pedig jeles, régi képviselői számára a jól ismert, emberi sorsokról, életutakról döntő „popcézárról” – és munkálkodásáról – jelent meg „A szárnyszegő: Erdős Péter és a szabadság vándorai” című könyv. Amelyet vélhetőleg azok a zenészek is elolvasnak majd stikában, akiknek nem éppen a legszebb oldalát mutatta be Mező Gábor. A közelmúlt kibeszéletlen történeteit feldolgozó szerzővel készített interjút az Origo.
A megjelenés előtt publikált részletek sikere nyomán valószínűsíthető, hogy az Aranycsapat a terror idején című munkája után A szárnyszegő lesz a legsikeresebb könyve?
Ezt egyelőre csak remélni tudom. Amúgy nem a Puskás Öcsiékről szóló kötetem áll a személyes „sikerlistám” élén. Egyelőre „A kultúra megszállása” vezet, de azért sok felzárkózó van, remélem, sikeres lesz ez a könyv is. Szerzőként nyilván nagyon örülök, hogy nekem is van olvasótáborom, sőt, egy valódi, erős közösségünk is, de ezúttal is segít a téma. A főhős, vagyis inkább az antagonista, a „popmenedzserként” emlegetett Erdős Péter maga is „garantálja”, hogy A szárnyszegő valószínűleg népszerű lesz az olvasók körében. Sőt. Már most is az.
Annak ellenére, hogy a főszereplő fogadatlan prókátorai alighanem össztüzet fognak zúdítani a szerzőre? A közösségi médiában megjelent rövid részletekhez fűzött kommentárokból erre is lehet következtetni.
Ettől nem tartok. Sokkal több a támogató hozzászólás, illetve a kiegészítés, a saját emlék. Nyilván mindig izgalmas, ha megtámadnak vagy kritizálnak, de általában inkább a hallgatás, az elhallgatás a jellemző – a méltatások mellett. A média egy része továbbra is úgy tesz, mintha az írásaim nem is léteznének. Amivel nincs gond, így működik manapság a sajtó, azokat építik, akik velük vannak. Közben azért odajön hozzám a telexes, hogy nagyon jó, amit csinálok. Mondjuk akkor írhatnál is róla… Sokan ellenérdekeltek abban, hogy a saját olvasótáboruk tudomást szerezzen a rólam. Érthető, jelentős részben a hatalomátmentésről szólnak az írásaim, de sok falat átütöttem már. Bízom a fiatalok nyitottságában. Ebben a könyvben sem aktuál-politizáltam, egy tiszás éppúgy örömmel vagy bosszúsan olvashatja, ahogyan egy Fideszes vagy Mi hazánkos.
Mennyire hagyják hidegen azok a gyakran indulatos bírálatok, amelyek egy-egy könyve, ismert emberek hajdani „viselt dolgairól” szóló írásai miatt érik? Hogyan viseli ezeket a "hozzászólásokat"?
Mindenből lehet tanulni, az értelmes és jogos bírálatokból pedig nagyon sokat. Pontosan tudom, hogy ki az, aki jószándékkal közeledik, és ki az, aki mocskolódik. Utóbbiak nem nagyon érdekelnek, akkor sem, ha ismert emberek. Nem leszek sem vidám, sem depressziós a kritikáktól, amelyeket vállalnom kell, és vállalok is. Szeretném, ha új könyvem kapcsán is elindulna egy értelmes párbeszéd. Vagyis már el is indult. Például arról, hogy milyen volt a hetvenes, nyolcvanas évek zenei élete? Mennyire lett volna más egy szabad világban? Hogyan működött az egyeduralkodó Hanglemezgyár, egyáltalán a 3T – támogatott, tűrt, tiltott – okos, aljas és létrontó rendszere? Lehetett volna jobb, lehetett volna rosszabb a helyzet? Mi volt Erdős szerepe? Őt próbáltam sok oldalról megközelíteni, azt hiszem, sikerült megmutatni, hogyan vált elnyomóvá. Szerintem, tisztességesen írtam a rezsim támogatott előadóiról, de a kötetet nem nekik, inkább azoknak ajánlom, akiket elnyomtak, disszidálásra késztettek, vagy – mint a punkokat – börtönbe zártak.
A kritikákat szó nélkül hagyja, vagy kényszeres módon válaszol mindegyikre?
Nem gondolnám, hogy kényszeresen tenném, de általában reagálok, főleg, ha ismert emberekről van szó. Az olvasóknak szinte mindig válaszolok, sokszor még egy-egy trollnak is. A válasz mindig akkor jó, és előremutató, ha letisztult, átgondolt, nem személyeskedő. Jobb napjaimon én is képes vagyok erre, és már egyre ritkábban megyek bele egyfajta személyeskedésbe. Pedig elmondtak már mindennek. Mások családi múltjáról, sikereik hátteréről írok, érthető, ha előkerülnek az érzelmek. Sokan abban érdekeltek, hogy „propagandistának” nevezzenek, mert így lerázhatják magukról az egészet, nem kell szembenézni saját múltjukkal, azzal a kapcsolati hálóval, amelynek köszönhetően minden politikai kurzus alatt elvoltak, mint a befőtt. Persze, jobboldali kormányzat idején mindegyikük rettegett. A közelmúltban Vámos Miklósnak volt egy elég erős megjegyzése, hogy nem fogna velem kezet, és lehet, hogy megpróbálna herén rúgni. Na erre, egy nyugodt, higgadt választ írtam, nem akartam hőbörögni. Minek? Vámos sem dolgozta fel a saját, illetve a családja múltját, és sokan mások is beleragadtak az áldozati pózba. Az összes érintett apja és anyja „jó kommunista” volt. De akkor kik tették tönkre az országot? A legtöbben már javíthatatlan, gyűlölködő, terhelt személyiségek, akik soha nem fognak megváltozni. Ezért sincs értelme verbálisan visszatámadni. Minek? Talán majd az unokák szembenéznek ezzel.
Az anyaggyűjtés során hozzájutott olyan anyagokhoz, amelyek eddig rejtve maradtak?
Sok kutatás előzte meg a könyv születését, de nagy leleplezéseket ne várjon az olvasó, hogy kiderül valamilyen nagy titok, hogy ez vagy az ügynök volt. Amúgy sem ez érdekel már. Inkább az, kihez futottak be a jelentések. Az a lényeg, kik irányították ezt a mocskos, de élhető Kádár-diktatúrát. A könyv bemutatja a rezsim működését, ezen belül a zenei világot, és azt, hogy a rendszerben sokszor még a nyertesek is vesztettek. Néha. Maga Erdős is odaszúrt azért egyet-egyet még Bródy Jánosnak vagy Presser Gábornak is, pedig aztán az Illés és az LGT nem panaszkodhatott mondjuk a Syriushoz vagy a P. Mobilhoz képest. Persze, ott van az LGT-s Barta Tamás tragédiája. Mi történt volna vele egy demokráciában? Vagy Bencsik „Samuval”, Radics Bélával? Elsősorban azokról akartam szólni, akiket üldöztek, tönkretettek, akik nem bírták az aljas „játszmákat”. Erkölcstelen, néha felkészületlen, rosszindulatú emberek „báboztak, sakkoztak” igazi művészekkel, tettek tönkre karriereket, életeket. Ki kért bocsánatot Cserháti Zsuzsától? Az a Bors Jenő, aki Erdős felett állt a Hanglemezgyárban egyszerűen átmentette magát. Egy másik vezető „komcsi”, aki „ott se volt”. Elsétált, és közben átöltözött demokratának. Fontos szereplő maradt. Erdős is az maradt volna, csak meghalt. Azokról is szóljunk, akik lassan, de biztosan belehaltak a „szárnyszegésbe”, és azokról, akik ezt is kibírták. Például a sokszor karcos, de őszinte Schuster Lóránt. Olyan időkről írtam, amikor nem milliós megtekintések, meg százmilliók jártak az ún. rendszerváltó művészeknek, hanem tiltás, verés, megfigyelés, szélsőséges esetben börtön. A fiataloknak persze minden korban „munkaköri” kötelességük a szabadságért, a kitárt ablakokért küzdeni, megkérdőjelezni a létező világot és rendszert, de ennek a nyolcvanas években még nagyon komoly ára volt. Ezért tartom fontosnak a munkámat, illetve a történészek és mások munkáját, hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt, és minél több fiatalnak be tudjuk mutatni a hetvenes-nyolcvanas, vagy kilencvenes évek valóságát. Azt sem mondhatom, hogy hamis képük van erről, mert semmilyen képük nincs. És ez nem az ő hibájuk. Nekünk kell elmesélni úgy, hogy meg is hallgassák.
A szerző számára kiderült végül, hogy ki és mi volt Erdős Péter? Hogyan lett az, aki lett ?
Igen. A kötet attól is izgalmas, hogy a mesterem, Hankiss Ágnes, Erdős Péter lánya volt. Akitől rengeteget tanultam, aki tisztességes volt, antikommunista. Szóval teljesen más, mint az apja. A könyv első harmada Erdős története, igyekeztem megírni, hogyan vált azzá, akivé vált. Szerintem, ebből a történetből mindannyian tanulhatunk. A hatalom mindenkit megváltoztat. De mi maradhatunk önmagunk. Ez sok zenésznek is sikerült. Lehet, hogy nem lettek világhírűek, de nagyon sokat jelentettek és jelentenek sokunknak. Végül a rock győzött.