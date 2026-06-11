Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter lukra futott: ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül 

Sport

Ha ezt bevezeti az MLSZ, hatalmas pofont kap a Ferencváros

érettségi

Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségik

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lezárultak az emelt szintű szóbeli vizsgák a 2025/2026-os tanév vizsgaidőszakában. Június 3. és 10. között országszerte 71 vizsgatárgyból, 266 helyszínen, 4 596 tantárgyi bizottság előtt összesen mintegy 74 877 vizsgázó adott számot tudásáról az idei érettségin.
Link másolása
Vágólapra másolva!
érettségiszóbelibefejeződtekvizsgaemelt szint

Az emelt szintű szóbelik lezárásával az érettségi időszak következő szakasza a középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása. Ezekre június 15. és július 1. között kerül sor 1 170 helyszínen, 3 360 vizsgabizottság előtt. A vizsgák során közel 321 600 középszintű szóbeli vizsgát tesznek a diákok az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az érettségi eredményeket a vizsgabizottságok a középszintű szóbelik befejezését követően hirdetik ki - írja az Oktatási Hivatal.

érettségi
Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségik (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A középszintű szóbeli érettségi vizsgák következnek

A szóbeli vizsgákat megelőzően május 22-én zárultak le az írásbeli érettségik. A május–júniusi vizsgaidőszak 15 vizsganapja alatt 1 170 helyszínen mintegy 148 ezer tanuló vizsgázott. A jelentkezők középszinten 128, emelt szinten pedig 71 különböző tantárgyból adhattak számot felkészültségükről. Az írásbeli feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal a vizsgákat követően folyamatosan közzétette honlapján. A felsőoktatásba jelentkező diákok számára a következő fontos dátum a felvételi ponthatárok kihirdetése lesz. 

A várakozások szerint a ponthatárokat július 23-án teszik közzé, amikor a felvételizők megtudhatják, melyik felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt.

Az idei érettségi vizsgaidőszak így a középszintű szóbeli vizsgákkal érkezik a végső szakaszába, amelyet az eredmények kihirdetése és a felsőoktatási felvételi eljárás lezárása követ.

Túl vannak a diákok a felén, véget értek az írásbeli érettségik

A 15 vizsganapon mintegy 148 000 tanuló tett érettségi vizsgát.

Olyan szövegek jöttek az angolérettségin, hogy sokan csak pislogtak

Komoly fejtörést okozott a vizsgázóknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!