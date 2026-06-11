Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségik

Az emelt szintű szóbelik lezárásával az érettségi időszak következő szakasza a középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása. Ezekre június 15. és július 1. között kerül sor 1 170 helyszínen, 3 360 vizsgabizottság előtt. A vizsgák során közel 321 600 középszintű szóbeli vizsgát tesznek a diákok az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az érettségi eredményeket a vizsgabizottságok a középszintű szóbelik befejezését követően hirdetik ki - írja az Oktatási Hivatal.
A középszintű szóbeli érettségi vizsgák következnek
A szóbeli vizsgákat megelőzően május 22-én zárultak le az írásbeli érettségik. A május–júniusi vizsgaidőszak 15 vizsganapja alatt 1 170 helyszínen mintegy 148 ezer tanuló vizsgázott. A jelentkezők középszinten 128, emelt szinten pedig 71 különböző tantárgyból adhattak számot felkészültségükről. Az írásbeli feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal a vizsgákat követően folyamatosan közzétette honlapján. A felsőoktatásba jelentkező diákok számára a következő fontos dátum a felvételi ponthatárok kihirdetése lesz.
A várakozások szerint a ponthatárokat július 23-án teszik közzé, amikor a felvételizők megtudhatják, melyik felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt.
Az idei érettségi vizsgaidőszak így a középszintű szóbeli vizsgákkal érkezik a végső szakaszába, amelyet az eredmények kihirdetése és a felsőoktatási felvételi eljárás lezárása követ.
Túl vannak a diákok a felén, véget értek az írásbeli érettségik
A 15 vizsganapon mintegy 148 000 tanuló tett érettségi vizsgát.
Olyan szövegek jöttek az angolérettségin, hogy sokan csak pislogtak
Komoly fejtörést okozott a vizsgázóknak.