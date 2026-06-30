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vihar

Leszakadt az ég Hevesben: zuhog az eső, tombol a szél – videó

30 perce
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Megérkezett a már beígért vihar. Heves vármegye egyes településein egyenesen szakad az eső, mialatt viharos szél tombol.
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viharHeves vármegyeszéleső

Lapunk is beszámolt már arról, hogy esőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet több vármegyére. Mint írták, az érintett területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. A Heol nemrég úgy tájékoztatott, a beígért vihar megérkezett Heves vármegyébe: egyes településeken már szakad az eső, mialatt viharos szél is tombol.

Időjárás: még kitart a napsütés csütörtökön, de hétvégére megérkezik az eső
Megérkezett a beígért eső Heves vármegyébe (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Megérkezett a beígért eső Heves vármegyébe

A hírportál szerint a radarképek alapján Heves megyében több térségben eleredt az eső, Egerben pedig egyre sötétebb, tornyosuló felhők jelzik a közeledő viharokat, miközben erős széllökések is tapasztalhatók. A következő órákban további zivatarcellák kialakulása sincs kizárva.

A vihar Parádra is megérkezett:

 

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