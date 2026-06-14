5 étel, amit tilos étteremben rendelni! Ön ne kövesse el ezt a hibát!

A szakácsok szerint a rántott calamari az egyik leginkább túlértékelt étel. Bár a tányéron látványos adag érkezhet, gyakran a panír teszi ki a fogás jelentős részét, miközben a tintahal mennyisége jóval szerényebb. Az ár ennek ellenére sok esetben prémium alapanyaghoz igazodik – írja a FOCUS online.

A séfek szerint több népszerű éttermi étel ára nincs mindig összhangban azzal, amit valójában a tányérunkra kapunk

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Kiderült az igazság: ezekkel az ételekkel húzzák le legkönnyebben a vendégeket

Meglepő módon a luxuscsemegének tartott nyers osztriga is felkerült a listára. A séfek szerint az éttermek jelentős haszonnal értékesíthetik ezt a terméket, miközben az elkészítése alig igényel konyhai munkát. Emiatt sok szakember úgy véli, hogy az ár gyakran nincs arányban a hozzáadott értékkel.

A borok esetében sem feltétlenül az ár mutatja a minőséget. Az éttermi gyakorlatban gyakran éppen a második legdrágább tételre kerül a legnagyobb felár, mert a vendégek előszeretettel választják ezt a kategóriát. Így előfordulhat, hogy a magasabb ár nem a jobb minőséget, hanem az ügyes árazási stratégiát tükrözi.

A világhírű Kobe marhahús szintén megtévesztő lehet. Az eredeti Kobe kizárólag Japán egy meghatározott régiójából származhat, ennek ellenére számos helyen kínálnak hasonló húsokat ugyanazon a néven vagy arra utaló megjelöléssel. A vendégek ilyenkor könnyen úgy fizethetnek prémium árat, hogy nem valódi Kobe kerül a tányérjukra.

A szarvasgombaolajjal készült fogások sem mindig azt nyújtják, amit a név alapján várnánk. A séfek szerint sok esetben nem valódi szarvasgombából készült olajat használnak, hanem olyan aromákat és vegyületeket, amelyek csak utánozzák annak jellegzetes ízét és illatát. Az étel ára ugyanakkor gyakran továbbra is a luxuskategóriát tükrözi.

Éttermi tippek: mit ne rendelj, ha biztonságban akarsz maradni

A tányér mögött sötét titkok lapulnak. Az éttermi tippek szerint nem minden menü rejteget biztonságos falatokat. Egy nő nyíltan felfedte, mely ételekhez soha ne nyúljunk, ha el akarjuk kerülni a kellemetlen következményeket.

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