Nagy az öröm az Exatlon sztárpárjánál: kiderült a baba neme

Az Exatlon Hungary ismert párosa, Kővári Viktor és Halász Vivien örömhírt osztott meg követőivel: első közös gyermeküket várják. A bejelentést követően a hétvégén megrendezett babaváró bulin az is kiderült, hogy kisfiú érkezik – írja a Metropol.

Kővári Viktor és felesége, Kőváriné Halász Vivien, az Exatlon Hungary korábbi versenyzői

Fotó: Facebook

Kisfiú lesz az Exatlon Hungary sztárpárjának első közös gyermeke

A páros az Exatlon 2021-es évadában ismerkedett meg, kapcsolatuk később a műsor után teljesedett ki. 2025 júliusában házasodtak össze, most pedig örömhírről számoltak be: Kővári Viktor és Halász Vivien babaváró buliján kiderült gyermekük neme. A pár boldogan osztotta meg a hírt követőivel, Viktor közösségi oldalán számolt be az esemény részleteiről.