Nagy az öröm az Exatlon sztárpárjánál: kiderült a baba neme

Az Exatlon Hungary ismert párosa, Kővári Viktor és Halász Vivien örömhírt osztott meg követőivel: első közös gyermeküket várják. A bejelentést követően a hétvégén megrendezett babaváró bulin az is kiderült, hogy kisfiú érkezik – írja a Metropol.
Kisfiú lesz az Exatlon Hungary sztárpárjának első közös gyermeke
A páros az Exatlon 2021-es évadában ismerkedett meg, kapcsolatuk később a műsor után teljesedett ki. 2025 júliusában házasodtak össze, most pedig örömhírről számoltak be: Kővári Viktor és Halász Vivien babaváró buliján kiderült gyermekük neme. A pár boldogan osztotta meg a hírt követőivel, Viktor közösségi oldalán számolt be az esemény részleteiről.
Megszületett Horváth Csenge kislánya – ezt a nevet kapta
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Palvin Barbi akaratlanul is elárulhatta, kisfiút vagy kislányt vár
Cannes vörös szőnyegén minden szem a szupermodellre szegeződött, aki először mutatta meg terhespocakját férje, Dylan Sprouse oldalán. Palvin Barbi karatlanul is elárulhatta a születendő baba nemét.