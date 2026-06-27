Ráomlott Magyarországra a hőkupola - nézegessen képeket a kibírhatatlan forróságról

Pokoli meleg időjárás jön és egy kutatás szerint jobb, ha hozzászokunk

A tudósok szerint az Európát sújtó szélsőséges hőhullám nem lenne lehetséges az éghajlatváltozás nélkül. A World Weather Attribution (WWA) pénteken közzétett tanulmánya megállapította, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás gyakorlatilag lehetetlen lett volna mindössze öt évtizeddel ezelőtt.

Extrém hőség csap le Magyarországra: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.