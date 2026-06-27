Ráomlott Magyarországra a hőkupola - nézegessen képeket a kibírhatatlan forróságról

A következő néhány napban Magyarországon extrém hőség tombol, a nappali csúcshőmérséklet sok helyen 40 Celsius-fok fölé emelkedik, miközben éjszaka sem várható jelentős lehűlés.
Európa más részein emberek milliói szenvednek az extrém magas hőmérséklet és páratartalom miatt, amely egy hőkupolához köthető.
A hőkupola egy olyan meteorológiai jelenség, mely hosszan tartó kánikulát idéz elő. Más néven hődómnak is nevezik, nevét pedig kupola formájáról kapta.
Pokoli meleg időjárás jön és egy kutatás szerint jobb, ha hozzászokunk
A tudósok szerint az Európát sújtó szélsőséges hőhullám nem lenne lehetséges az éghajlatváltozás nélkül. A World Weather Attribution (WWA) pénteken közzétett tanulmánya megállapította, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás gyakorlatilag lehetetlen lett volna mindössze öt évtizeddel ezelőtt.
Extrém hőség csap le Magyarországra: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt
Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.