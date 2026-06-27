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extrém hőség

Ráomlott Magyarországra a hőkupola - nézegessen képeket a kibírhatatlan forróságról

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A fojtogató hőség szombaton érte el Magyarországot. 40 Celsius-fok feletti csúcsokkal köszönt be a hőkupola, amelyért a szakértők szerint a globális felmelegedés okolható. Várhatóan ez lesz a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőség az európai régióban.
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extrém hőségkánikulahőség

A következő néhány napban Magyarországon extrém hőség tombol, a nappali csúcshőmérséklet sok helyen 40 Celsius-fok fölé emelkedik, miközben éjszaka sem várható jelentős lehűlés. 

Extrém hőség tombol Magyarországon. Győr belvárosában párakapuk és ívókutak mellett frissülnek a helyiek
Extrém hőség tombol Magyarországon. Győr belvárosában párakapuk és ívókutak mellett frissülnek a helyiek
Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks

Európa más részein emberek milliói szenvednek az extrém magas hőmérséklet és páratartalom miatt, amely egy hőkupolához köthető.

A hőkupola egy olyan meteorológiai jelenség, mely hosszan tartó kánikulát idéz elő. Más néven hődómnak is nevezik, nevét pedig kupola formájáról kapta.

hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Balassagyarmat strand, Vendel Lajos
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hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
hőség, meleg, kánikula, hőségriadó, nyár, 2026.06.27. Győr, Molcsányi Máté
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Galéria: Így szenved Magyarország a hőkupola szorításában
Fotó: Mediaworks
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A balassagyarmati strandon

Pokoli meleg időjárás jön és egy kutatás szerint jobb, ha hozzászokunk

A tudósok szerint az Európát sújtó szélsőséges hőhullám nem lenne lehetséges az éghajlatváltozás nélkül. A World Weather Attribution (WWA) pénteken közzétett tanulmánya megállapította, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás gyakorlatilag lehetetlen lett volna mindössze öt évtizeddel ezelőtt.

Extrém hőség csap le Magyarországra: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.

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