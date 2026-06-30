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fagylalt

Megvan Magyarország legjobb fagylaltja, sosem találná ki, milyen ízű

8 perce
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Kihirdették az Év Fagylaltja 2026 verseny győzteseit, és idén is meglepő ízek taroltak. A fagylalt szerelmesei számára különösen izgalmas volt a verseny, ahol 72 különleges jeges desszert mérkőzött meg egymással.
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fagylaltsoléaév fagylaltja 2026verseny

Kihirdették az Év Fagylaltja 2026 verseny győzteseit, ahol idén összesen 72 különleges fagylalt versenyzett öt kategóriában. Az eseménynek ezúttal a hajdúszoboszlói Hungarospa Strand adott otthont, ahol a látogatók több mint 100 különböző fagylaltot is megkóstolhattak – írja a Mindmegette.

Kihirdették az Év Fagylaltja 2026 verseny győzteseit, ahol idén összesen 72 különleges fagylalt versenyzett öt kategóriában.
Kihirdették az Év Fagylaltja 2026 verseny győzteseit, ahol idén összesen 72 különleges fagylalt versenyzett öt kategóriában. (A kép illusztráció.)

Az idei év legjobb fagylaltja a budapesti Mikrokosmos Fagyizóban készült Soléa fantázianevű desszert lett. A különleges fagylaltot Molnár Annamária készítette, aki ezzel elnyerte az Év Fagylaltja 2026 címet és a rangos vándorkupát is.

Több kategóriában osztottak díjakat

A kézműves fagylaltozók versenyében az ezüstérmet az „Incanto della nocciola”, míg a bronzérmet a „Napcsók” nevű fagylalt kapta.

A mentes kategóriában a „Bergamott kertje” bizonyult a legjobbnak, míg az újonnan bevezetett Ehető Erdő© kategóriában a „Vadbogyós törökméz” nyert aranyérmet.

A szervezők idén először a gyerekeket is bevonták a zsűrizésbe: a Kajla különdíjat „A király kedvence” nevű fagylalt kapta.

Különleges volt az idei fagylaltverseny

Az Év Fagylaltja verseny idén több újdonságot is hozott. Az új kategóriák mellett a helyszín is különlegesnek számított, hiszen a Hungarospa Strand adott otthont a rendezvénynek.

A látogatók egész nap kóstolhatták a különféle kézműves fagylaltokat, miközben a szakmai zsűri a legjobb ízeket kereste.

Az idei verseny ismét megmutatta, mennyire népszerű a minőségi kézműves fagylalt Magyarországon, és milyen kreatív ízekkel készülnek a hazai cukrászdák és fagyizók.

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