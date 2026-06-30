Megvan Magyarország legjobb fagylaltja, sosem találná ki, milyen ízű

Kihirdették az Év Fagylaltja 2026 verseny győzteseit, ahol idén összesen 72 különleges fagylalt versenyzett öt kategóriában. Az eseménynek ezúttal a hajdúszoboszlói Hungarospa Strand adott otthont, ahol a látogatók több mint 100 különböző fagylaltot is megkóstolhattak – írja a Mindmegette.
Az idei év legjobb fagylaltja a budapesti Mikrokosmos Fagyizóban készült Soléa fantázianevű desszert lett. A különleges fagylaltot Molnár Annamária készítette, aki ezzel elnyerte az Év Fagylaltja 2026 címet és a rangos vándorkupát is.
Több kategóriában osztottak díjakat
A kézműves fagylaltozók versenyében az ezüstérmet az „Incanto della nocciola”, míg a bronzérmet a „Napcsók” nevű fagylalt kapta.
A mentes kategóriában a „Bergamott kertje” bizonyult a legjobbnak, míg az újonnan bevezetett Ehető Erdő© kategóriában a „Vadbogyós törökméz” nyert aranyérmet.
A szervezők idén először a gyerekeket is bevonták a zsűrizésbe: a Kajla különdíjat „A király kedvence” nevű fagylalt kapta.
Különleges volt az idei fagylaltverseny
Az Év Fagylaltja verseny idén több újdonságot is hozott. Az új kategóriák mellett a helyszín is különlegesnek számított, hiszen a Hungarospa Strand adott otthont a rendezvénynek.
A látogatók egész nap kóstolhatták a különféle kézműves fagylaltokat, miközben a szakmai zsűri a legjobb ízeket kereste.
Az idei verseny ismét megmutatta, mennyire népszerű a minőségi kézműves fagylalt Magyarországon, és milyen kreatív ízekkel készülnek a hazai cukrászdák és fagyizók.
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