Farkasokat fotóztak a Bükkben

A farkascsalád képei az Északi-Középhegység Vándorai nevű Facebook-csoportban jelentek meg, és gyorsan nagy figyelmet kaptak. A fotók készítője szerint a felvételek 2025 nyarán készültek a Bükk központi részén, ahol a farkaskölykök hosszú ideig játszottak előtte – számolt be a BOON a szívmelengető jelenetről.
Farkascsalád a Bükkben
A beszámoló szerint a fotós először a kölyköket pillantotta meg, majd óvatosan közelebb mászott hozzájuk. Ezt a sűrűben pihenő kanfarkas is észrevette, behívta a kicsiket, majd maga is előjött, hogy szemügyre vegye a helyzetet.
A fotós leírása alapján a felnőtt farkas nem érezte veszélyben a családját, ezért visszahúzódott a sűrűbe, a kölykök pedig még körülbelül egy órán át játszottak a közelben. Másnapra a család már továbbállt, a környéken csak vadmaradványokat talált.
Ritka pillanatot örökítettek meg
A farkasok jelenléte a Bükkben természetvédelmi szempontból is különleges, az ilyen közeli, békés pillanatokat pedig ritkán sikerül megörökíteni. A fotók alatt sokan fejezték ki reményüket, hogy a lencsevégre kapott állatok azóta is jól vannak, és háborítatlanul élhetik életüket az erdőben.
A képek egyszerre mutatják meg a vadon szépségét és azt, milyen óvatosan, tisztelettel kell közelíteni a természetben élő állatokhoz.
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