Farkasokat fotóztak a Bükkben

A farkascsalád képei az Északi-Középhegység Vándorai nevű Facebook-csoportban jelentek meg, és gyorsan nagy figyelmet kaptak. A fotók készítője szerint a felvételek 2025 nyarán készültek a Bükk központi részén, ahol a farkaskölykök hosszú ideig játszottak előtte – számolt be a BOON a szívmelengető jelenetről.

Farkascsaládot fotóztak a Bükkben: a kölyköket is lencsevégre kapták

Fotó: Az Északi-középhegység vándorai / Facebook

Farkascsalád a Bükkben

A beszámoló szerint a fotós először a kölyköket pillantotta meg, majd óvatosan közelebb mászott hozzájuk. Ezt a sűrűben pihenő kanfarkas is észrevette, behívta a kicsiket, majd maga is előjött, hogy szemügyre vegye a helyzetet.

A fotós leírása alapján a felnőtt farkas nem érezte veszélyben a családját, ezért visszahúzódott a sűrűbe, a kölykök pedig még körülbelül egy órán át játszottak a közelben. Másnapra a család már továbbállt, a környéken csak vadmaradványokat talált.

A felnőtt farkas

Fotó: Az Északi-középhegység vándorai / Facebook

Ritka pillanatot örökítettek meg

A farkasok jelenléte a Bükkben természetvédelmi szempontból is különleges, az ilyen közeli, békés pillanatokat pedig ritkán sikerül megörökíteni. A fotók alatt sokan fejezték ki reményüket, hogy a lencsevégre kapott állatok azóta is jól vannak, és háborítatlanul élhetik életüket az erdőben.

A képek egyszerre mutatják meg a vadon szépségét és azt, milyen óvatosan, tisztelettel kell közelíteni a természetben élő állatokhoz.