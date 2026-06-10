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farkas

Farkasokat fotóztak a Bükkben

23 perce
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Különleges felvételek készültek a Bükk központi részén élő farkasokról. A farkascsalád kölykei önfeledten játszottak a természetben, miközben a fotósnak sikerült megörökítenie a ritka pillanatokat.
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farkasvadállatBükk

A farkascsalád képei az Északi-Középhegység Vándorai nevű Facebook-csoportban jelentek meg, és gyorsan nagy figyelmet kaptak. A fotók készítője szerint a felvételek 2025 nyarán készültek a Bükk központi részén, ahol a farkaskölykök hosszú ideig játszottak előtte – számolt be a BOON a szívmelengető jelenetről.

Farkascsaládot fotóztak a Bükkben: a kölyköket is lencsevégre kapták
Farkascsaládot fotóztak a Bükkben: a kölyköket is lencsevégre kapták
Fotó: Az Északi-középhegység vándorai / Facebook

Farkascsalád a Bükkben

A beszámoló szerint a fotós először a kölyköket pillantotta meg, majd óvatosan közelebb mászott hozzájuk. Ezt a sűrűben pihenő kanfarkas is észrevette, behívta a kicsiket, majd maga is előjött, hogy szemügyre vegye a helyzetet.

A fotós leírása alapján a felnőtt farkas nem érezte veszélyben a családját, ezért visszahúzódott a sűrűbe, a kölykök pedig még körülbelül egy órán át játszottak a közelben. Másnapra a család már továbbállt, a környéken csak vadmaradványokat talált.

A felnőtt farkas
A felnőtt farkas
Fotó: Az Északi-középhegység vándorai / Facebook

Ritka pillanatot örökítettek meg

A farkasok jelenléte a Bükkben természetvédelmi szempontból is különleges, az ilyen közeli, békés pillanatokat pedig ritkán sikerül megörökíteni. A fotók alatt sokan fejezték ki reményüket, hogy a lencsevégre kapott állatok azóta is jól vannak, és háborítatlanul élhetik életüket az erdőben.

A képek egyszerre mutatják meg a vadon szépségét és azt, milyen óvatosan, tisztelettel kell közelíteni a természetben élő állatokhoz.

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