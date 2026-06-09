Földönkívülinek tűnő égi csoda tűnhet fel a naplementék után

Sokan repülőre, műholdra vagy akár földönkívüli eredetű látványra gyanakodnak, amikor először megpillantják őket. A felhő szerű alakzatok azonban egy ritka természeti jelenséghez kapcsolódnak – írja a FEOL.

Világító felhők lephetik el az eget.

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Világító felhők a nyári égbolton

Ezek a képződmények jóval magasabban helyezkednek el, mint a hétköznapi felhők. Míg a zivatarfelhők legfeljebb néhány tíz kilométeres magasságot érnek el, ezek körülbelül 80 kilométer magasan alakulnak ki. Ilyen magasságban a légkör már rendkívül ritka, szinte az űr határát súrolja.

A jelenség különlegessége, hogy a felszínen már sötétedés van, de ezek a magasan lebegő jégkristályok még napfényt kapnak.

Ennek köszönhető a kékes-ezüstös ragyogásuk, amely messziről is feltűnő. A látvány leggyakrabban júniusban és júliusban figyelhető meg. Magyarországon tiszta időben, naplemente után az északi-északnyugati horizont közelében bukkanhatnak fel a világító felhők.