Földönkívülinek tűnő égi csoda tűnhet fel a naplementék után

Sokan repülőre, műholdra vagy akár földönkívüli eredetű látványra gyanakodnak, amikor először megpillantják őket. A felhő szerű alakzatok azonban egy ritka természeti jelenséghez kapcsolódnak – írja a FEOL.
Világító felhők a nyári égbolton
Ezek a képződmények jóval magasabban helyezkednek el, mint a hétköznapi felhők. Míg a zivatarfelhők legfeljebb néhány tíz kilométeres magasságot érnek el, ezek körülbelül 80 kilométer magasan alakulnak ki. Ilyen magasságban a légkör már rendkívül ritka, szinte az űr határát súrolja.
A jelenség különlegessége, hogy a felszínen már sötétedés van, de ezek a magasan lebegő jégkristályok még napfényt kapnak.
Ennek köszönhető a kékes-ezüstös ragyogásuk, amely messziről is feltűnő. A látvány leggyakrabban júniusban és júliusban figyelhető meg. Magyarországon tiszta időben, naplemente után az északi-északnyugati horizont közelében bukkanhatnak fel a világító felhők.
Extrém körülmények között alakulnak ki a világító felhők
A világító felhők kialakulásához nagyjából 80-90 km-es magasságban nagyon hidegnek, legalább -123 foknak és elegendő nedvességnek kell lennie.
Ritka fényjelenség készül a déli sarkvidéken
A 2026-os év egyik legkülönlegesebb égi jelensége lehet a déli és sarkvidéki térségekben megjelenő látványos fényjelenség, amely akár szabad szemmel is megfigyelhető. A jelenség kialakulása a Nap fokozott aktivitásához köthető, amely geomágneses zavarokat idézhet elő a Föld légkörében.