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felhő

Földönkívülinek tűnő égi csoda tűnhet fel a naplementék után

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Hamarosan ismét feltűnhet egy különleges égi jelenség Magyarország felett, amely minden évben emberek ezreit készteti arra, hogy a nyári estéken az eget kémleljék. A felhőként is értelmezhető, furcsa fényjelenség első pillantásra szinte földönkívülinek tűnik.
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felhőföldönkívülivilágító felhőkégi jelenség

Sokan repülőre, műholdra vagy akár földönkívüli eredetű látványra gyanakodnak, amikor először megpillantják őket. A felhő szerű alakzatok azonban egy ritka természeti jelenséghez kapcsolódnak írja a FEOL.

felhő
Világító felhők lephetik el az eget.
Fotó: Unplash

Világító felhők a nyári égbolton

Ezek a képződmények jóval magasabban helyezkednek el, mint a hétköznapi felhők. Míg a zivatarfelhők legfeljebb néhány tíz kilométeres magasságot érnek el, ezek körülbelül 80 kilométer magasan alakulnak ki. Ilyen magasságban a légkör már rendkívül ritka, szinte az űr határát súrolja. 

A jelenség különlegessége, hogy a felszínen már sötétedés van, de ezek a magasan lebegő jégkristályok még napfényt kapnak. 

Ennek köszönhető a kékes-ezüstös ragyogásuk, amely messziről is feltűnő. A látvány leggyakrabban júniusban és júliusban figyelhető meg. Magyarországon tiszta időben, naplemente után az északi-északnyugati horizont közelében bukkanhatnak fel a világító felhők.

Extrém körülmények között alakulnak ki a világító felhők

A világító felhők kialakulásához nagyjából  80-90 km-es magasságban nagyon hidegnek, legalább -123 foknak és elegendő nedvességnek kell lennie. 

 

Ritka fényjelenség készül a déli sarkvidéken

A 2026-os év egyik legkülönlegesebb égi jelensége lehet a déli és sarkvidéki térségekben megjelenő látványos fényjelenség, amely akár szabad szemmel is megfigyelhető. A jelenség kialakulása a Nap fokozott aktivitásához köthető, amely geomágneses zavarokat idézhet elő a Föld légkörében.

 

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