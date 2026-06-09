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Fenyő Miklós

Szobrot kap Fenyő Miklós, megvan az avató helye, ideje is!

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Szobrot kap Fenyő Miklós, a hazai rock and roll meghatározó alakja. A tervek szerint az egész alakos szobor a Szent István park 26 előtt lesz – írta a Facebookon Tóth József polgármester. Fenyő Miklós jövőre lenne 80 éves.
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Fenyő MiklósszoborSzent István Park

A XIII. kerület vezetője a bejegyzésben azt írta, úgy tervezik, hogy a szobrot 2027. március 12-én, Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatják fel.  

Fenyő Miklós szobrot kap
Fenyő Miklós (1947–2026)
Fotó: Móricz Simon

Itt lesz Fenyő Miklós szobra

Eddig elkészült a gipszmakett, a pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán Előd szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra; de ezt a javaslatot a héten még tárgyalják az illetékes bizottságok – tette hozzá Tóth József. A szobor helye a Szent István park 26. előtt lesz. 

 

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