Szobrot kap Fenyő Miklós, megvan az avató helye, ideje is!

A XIII. kerület vezetője a bejegyzésben azt írta, úgy tervezik, hogy a szobrot 2027. március 12-én, Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatják fel.

Fenyő Miklós (1947–2026)

Fotó: Móricz Simon

Itt lesz Fenyő Miklós szobra

Eddig elkészült a gipszmakett, a pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán Előd szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra; de ezt a javaslatot a héten még tárgyalják az illetékes bizottságok – tette hozzá Tóth József. A szobor helye a Szent István park 26. előtt lesz.