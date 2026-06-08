Megdőlt egy nagy tévhit a fényvédelemről, ezt sokan rosszul tudják

Sokan ma is abban hisznek, hogy egy magas faktorszámú fényvédők teljes védelmet nyújtanak a napsugarak ellen, pedig ez nem igaz. A szakértők hangsúlyozzák: nincs olyan fényvédő, amely 100 százalékban kiszűri az UV-sugárzást, ezért kizárólag erre hagyatkozni nem szabad, ha a bőrünk védelméről van szó – figyelmeztet a Szon.

Fényvédő tévhitek: mit jelent valójában az SPF 15, 30 és 50? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A fényvédő (SPF – Sun Protection Factor) azt mutatja meg, hogy egy adott készítmény mennyivel hosszabb ideig képes késleltetni a leégést okozó UVB-sugarak hatását, mint a bőr természetes védekezőképessége. Egy átlagos felnőtt körülbelül 20–25 percet tud a napon tölteni leégés nélkül, így elméletben egy SPF 15-ös fényvédő ezt az időt többszörösére növelheti.

Fontos azonban, hogy ez nem működik úgy, hogy egyszer bekenjük magunkat és onnantól „biztonságban vagyunk”, hiszen az izzadás, a törölközés vagy a víz könnyen eltávolítja a fényvédőt, ezért a védelem folyamatos újrakenést igényel.

Mennyire védenek valójában a különböző fényvédők?

A különböző SPF-értékek között valójában nem akkora a különbség, mint sokan gondolják. Az SPF 15 körülbelül az UVB-sugarak 93 százalékát szűri ki, az SPF 30 nagyjából 97 százalékot, míg az SPF 50 körülbelül 98 százalékos védelmet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a magasabb szám nem drámai ugrást jelent, inkább finom különbséget, miközben a helyes használat sokkal többet számít.

Hogyan kell helyesen használni a fényvédőt?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint a fényvédőt napozás előtt legalább 20 perccel kell felvinni a bőrre, és nem szabad megfeledkezni az olyan érzékeny területekről sem, mint a fül, a lábfej vagy a tarkó.

A szakemberek kiemelik, hogy a fényvédőt legalább kétóránként újra kell kenni, illetve minden fürdés vagy intenzív izzadás után is szükséges a pótlás. A legfontosabb pedig, hogy a fényvédő nem hosszabbítja meg azt az időt, amit biztonságosan a napon tölthetünk.

Önnek is fontos a bőre egészsége? – Erre érdemes odafigyelnie

Sokan még mindig csak nyáron gondolnak a bőrük védelmére, pedig a napsugárzás egész évben hatással van ránk. Az UV-sugárzás nemcsak napégést okozhat, hanem hosszú távon a bőr öregedéséhez és súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhat. A szakemberek szerint az UV-sugárzás a mindennapokban is éri a bőrünket, még akkor is, ha nem napozunk.