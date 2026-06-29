Fölényes győzelmet aratott a Fidesz jelöltje az időközi választáson

Időközi polgármester-választás miatt járultak az urnákhoz a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényben. A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint a Fidesz-KDNP jelöltje, Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott.

A Fidesz-KDNP jelöltje, Kerekesné Holló Helga nyerte az időközi választást

Újrázott a Fidesz-KDNP polgármestere, képviselőket is választottak a szelevényiek

Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról.

A polgármesterrel együtt települési képviselőket is választottak a szelevényiek, a hat képviselőt tizennyolc jelölt közül választották ki. A jelöltek közül 17-en függetlenek voltak, egy pedig a Fidesz–KDNP színeiben indult. A testületben bejutott képviselők mindannyian függetlenek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57,40 százaléka, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt.