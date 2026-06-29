80 százalékos készültségnél tart a Flórián téri felüljárók felújítás, a kánikula sem segít

A Flórián téri felüljárók felújítása a tartós hőség ellenére is folyamatosan halad. A BKK beruházásában megvalósuló projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80 százalékot, a szakemberek jelenleg elsősorban az északi felüljáró szerkezeti munkáin dolgoznak.

A Flórián téri felüljárók északi ágán jelenleg is szerkezeti munkákat végeznek

Fotó: BKK

A kivitelezés során az elmúlt időszakban több jelentős munkafázis is előrehaladt. Elkészültek az előregyártott hídszegélyelemek és a monolit hídszegélyek nagy része, miközben folyamatos a hídfők átépítése. Az Árpád híd felőli oldalon már az új vasbeton szerkezet épül, a Szentendrei út felőli oldalon pedig a következő hetekben kezdődhet meg a hídfő újjáépítése.

A beruházás jelenlegi állása szerint:

elkészült az előregyártott hídszegélyelemek és a monolit hídszegélyek nagy része;

folyamatos a hídfők átépítése;

hamarosan befejeződik a vasbeton szerkezetek korrózióvédelmi bevonatának kialakítása;

megkezdődött az új acél hídtartozékok beépítése;

tovább folytatódik a vízelvezető rendszer felújítása;

a hídsaruk cseréje nagyrészt lezárult, a fennmaradó munkák várhatóan július első felében fejeződnek be.

Milyen munkák következnek?

A szakemberek jelenleg a hídpálya geometriájának helyreállításán is dolgoznak. Ennek részeként egy kiegészítő betonréteg készül a meglévő pályalemezen, amely várhatóan július első hetében készül el. Ezt követően a híd teljes felületének szigetelése, majd az új aszfaltréteg kialakítása következik.

A következő hetekben beépítik az új dilatációs szerkezeteket, amelyek biztosítják a híd és a csatlakozó útszakaszok megfelelő kapcsolatát, emellett befejeződnek a kőburkolatok javításai és a szükséges cserék is.

A tartós kánikula miatt a kivitelezésben részt vevő szakemberek több munkafolyamatot a hajnali, illetve a késő délutáni órákban végeznek. A dolgozók váltott műszakban, rendszeres pihenőkkel és fokozott folyadékpótlás mellett dolgoznak, a munkavédelmi és technológiai előírások betartásával.

A jelenlegi ütemterv szerint a főbb hídfelújítási munkák nyár végére befejeződhetnek, az északi felüljárót pedig ősszel megnyithatják a forgalom előtt. Ezt követően már csak kisebb befejező munkák és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra.