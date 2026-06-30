Rendkívüli videóüzenetet tett közzé Magyar Péter

Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el, amely 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében.
Beszámolt arról is, hogy több településen rendkívüli intézkedésekre volt szükség. Decsen egy csőtörés miatt több ezer ember vízellátását kellett biztosítani, Boldogasszonyfán és Szentlászlón gerincvezeték-törés után vízszállító járművekkel biztosították az ivóvizet, Szadára pedig újabb tasakos ivóvizet szállítottak a honvédség közreműködésével.
A lakosságtól ismét takarékos vízhasználatot kért.
A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót.
Hangsúlyozta, hogy az ivóvízellátás fenntartása a lakosság együttműködését is igényli.
Az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
A rendkívüli forróság a vasúti közlekedést is érinti
Magyar Péter elmondta, hogy a rendkívüli meleg miatt jelenleg 22 vasútvonalon és három HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás.
Tájékoztatása szerint 24 Stadler motorvonat vált üzemképtelenné, mert azokat legfeljebb 35 Celsius-fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, ezért extrém hőségben a fedélzeti rendszerek biztonsági okokból automatikusan leállnak.
A videó végén Magyar Péter megköszönte a tűzoltók, a vízügyi szakemberek, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrök, az önkormányzati dolgozók és az önkéntesek munkáját.
Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy továbbra is figyeljenek az idősekre, a gyermekekre, a betegekre és az utcán élőkre, valamint arra kérte a bevásárlóközpontokat, üzleteket és vendéglátóhelyeket, hogy szükség esetén biztosítsanak ivóvizet és felfrissülési lehetőséget a rászorulóknak.
Magyar Péter a videóban arról is beszélt, hogy az extrém meleg várhatóan hamarosan mérséklődik.
Az extrém forróság már nem tart sokáig. Órákon belül érkezhet egy kisebb enyhülés.