Rendkívüli videóüzenetet tett közzé Magyar Péter

Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el, amely 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében.

Magyar Péter a forróság következményeiről, a vízellátásról és a vasúti fennakadásokról is beszélt

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Beszámolt arról is, hogy több településen rendkívüli intézkedésekre volt szükség. Decsen egy csőtörés miatt több ezer ember vízellátását kellett biztosítani, Boldogasszonyfán és Szentlászlón gerincvezeték-törés után vízszállító járművekkel biztosították az ivóvizet, Szadára pedig újabb tasakos ivóvizet szállítottak a honvédség közreműködésével.

A lakosságtól ismét takarékos vízhasználatot kért.

A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót.

Hangsúlyozta, hogy az ivóvízellátás fenntartása a lakosság együttműködését is igényli.

Az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.

A rendkívüli forróság a vasúti közlekedést is érinti

Magyar Péter elmondta, hogy a rendkívüli meleg miatt jelenleg 22 vasútvonalon és három HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás.

Tájékoztatása szerint 24 Stadler motorvonat vált üzemképtelenné, mert azokat legfeljebb 35 Celsius-fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, ezért extrém hőségben a fedélzeti rendszerek biztonsági okokból automatikusan leállnak.

A videó végén Magyar Péter megköszönte a tűzoltók, a vízügyi szakemberek, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentők, a rendőrök, az önkormányzati dolgozók és az önkéntesek munkáját.

Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy továbbra is figyeljenek az idősekre, a gyermekekre, a betegekre és az utcán élőkre, valamint arra kérte a bevásárlóközpontokat, üzleteket és vendéglátóhelyeket, hogy szükség esetén biztosítsanak ivóvizet és felfrissülési lehetőséget a rászorulóknak.

Magyar Péter a videóban arról is beszélt, hogy az extrém meleg várhatóan hamarosan mérséklődik.