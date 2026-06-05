Galla Miklós kétségbeesett üzenetet küldött

Galla Miklós Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy hosszú ideje komoly egészségügyi problémával küzd. Elmondása szerint egy gasztroenterológus korábban azt közölte vele, hogy túl nagy a gyomra, amely egy sérv miatt nyomja a rekeszizmát.

Galla Miklós szerint hónapok óta nincs előrelépés az ügyében, ezért nyilvánosan kért segítséget Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár

Galla Miklós szerint senki sem ad választ a kérdéseire

A humorista szerint emiatt egy nagy műtétre lenne szükség. Állítása alapján az orvosi vélemény óta azonban semmilyen előrelépés nem történt az ügyében.

A bejegyzésben azt is leírta, hogy nem talál olyan sebészt, aki vállalná a beavatkozást. Külön hangsúlyozta, hogy szerinte ennek indoklása sem történt meg, ami tovább növeli a bizonytalanságot.

Galla Miklós szavai alapján a helyzet rendkívül frusztráló számára, ezért a közösségi médiában osztotta meg történetét követőivel.

Sok reakció érkezett a bejegyzésre

A humorista posztja rövid idő alatt számos reakciót és hozzászólást kapott. Többen együttérzésüket fejezték ki, míg mások tanácsokkal vagy ajánlásokkal próbáltak segíteni neki abban, hogy megfelelő szakembert találjon.

Egyelőre nem ismert, hogy sikerült-e előrelépést elérnie az ügyben, vagy talált-e olyan orvost, aki elvállalja a szükséges műtétet.

Aggasztó hírek érkeztek Galla Miklós állapotáról – segítséget kér a humorista

Újabb aggasztó részleteket osztott meg az állapotáról a népszerű humorista, aki hosszú ideje küzd makacs egészségügyi problémájával. Galla Miklós szerint a kezelések és az injekciók ellenére sem múlt el a csuklása.

Nem fog hinni a szemének: Galla Miklós ágyát és ruháit egy konténerben találták meg

Meglepő jelenet fogadta azokat, akik a napokban a humorista otthonának közelében jártak: egy konténerben személyes tárgyak, ruhák és bútorok is feltűntek. Galla Miklós neve azután került ismét a hírekbe, hogy rosszullét miatt mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították, a történet pedig azóta újabb furcsa fordulatot vett.