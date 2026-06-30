Gazsi Zoltán közel húsz éven keresztül meghatározó alakja volt az Eisberg életének. Számára az Eisberg mindig sokkal több volt egy vállalatnál: Emberek közössége – írja az Eisberg Hungary Kft.

Elhunyt Gazsi Zoltán, az az Eisberg Magyarország igazgatója

Fotó: Eisberg Magyarország

Hitt abban, hogy a valódi vezetés emberségből fakad. Fontos volt számára a figyelem, a nyitottság, az emberi kapcsolatok és az, hogy az Eisberg olyan hely legyen, ahová minden nap jó bejönni dolgozni. Kollégái számára nemcsak vezető volt, hanem mentor, inspiráció.

Az elmúlt években ugyanazzal az őszinteséggel és bátorsággal beszélt betegségéről, ahogyan korábban az élet nagy kérdéseiről, sikerekről vagy nehézségekről is. Ember maradt minden helyzetben – talán ezért tudott ennyi emberhez kapcsolódni.

Visszavonulása után sem állt meg Gazsi Zoltán

Az Eisbergtől való visszavonulása után sem állt meg. Tovább építette az Önzetlenség Napja közösségét és küldetését, és mindenkit inspirált emberségével, gondolataival és nyitottságával.

Zoli emlékét az Eisberg Magyarország közössége szeretettel és tisztelettel őrzi meg.

„Zoli nemcsak vezető volt számomra, hanem mentor és barát is. Közel húsz éven keresztül dolgozhattam mellette, és rengeteget tanultam tőle emberileg és szakmailag egyaránt. Az általa képviselt értékek és emberség örökre velünk maradnak.” – fogalmazott Pál Gyula, az Eisberg Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.