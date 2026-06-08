Különleges repülőgép érkezett a pápai bázisra

A hatalmas szállítógép a brit légierő Brize Norton támaszpontján szolgáló 99. Század kötelékébe tartozik. A gépet különleges festéssel látták el annak alkalmából, hogy negyed évszázada állt szolgálatba a típus az Egyesült Királyság fegyveres erőinél - írja a Veol.

A C-17 Globemaster III napjaink egyik legnagyobb szállítógépe. A kép illusztráció. Fotó: FAROOQ NAEEM / AFP

A hatalmas repülőgépre sokan voltak kíváncsiak

A repülőgép oldalán látható pumaábrázolás történelmi jelentőséggel bír. A jelképpel a század első világháborús gyökerei előtt tisztelegnek, hiszen az alakulat első repülőgépeit egykor Puma típusú motorok hajtották. Az egyedi festés így egyszerre emlékeztet a múltra és ünnepli a jelenlegi flotta egyik legfontosabb tagját.

A C-17 Globemaster III napjainkban a Brit Királyi Légierő stratégiai szállítókapacitásának meghatározó eleme.

A géptípus világszerte teljesít katonai, humanitárius és logisztikai feladatokat, nagy teherbírásának és hosszú hatótávolságának köszönhetően pedig számos nemzetközi műveletben vesz részt.

A pápai látogatás különleges alkalmat kínált a hazai repülésbarátoknak is, hogy közelebbről szemügyre vehessék a ritkán látható brit óriásgépet. Az egyedi megjelenésű repülőgép méltó emléket állít a több mint százéves múltra visszatekintő 99. Század történetének, miközben a modern katonai repülés egyik legfontosabb eszközét is bemutatja az érdeklődők számára.

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