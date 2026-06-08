Itt az új fogyókúrás csodaszer? Így működik a Godzilla

A retatrutide nevű gyógyszerrel végzett vizsgálatban a résztvevők csaknem fele testsúlyának legalább 30 százalékát elveszítette, ami már a gyomorszűkítő műtétek eredményeihez közelít. A kutatásban több mint 2300 ember vett részt, és a betegek átlagosan akár 32 kilogrammot is fogyhattak a kezelés során a „Godzilla” fantázianevű készítménnyel – írja a Daily Mail.

A Godzilla még az eddigi legerősebb fogyasztó ijekcióknál is hatásosabb lehet

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A Godzilla nem csak a fogyásban segít

A kutatók szerint a készítmény nemcsak a fogyást segítheti, hanem javíthatja a vércukorszintet, csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint enyhítheti a térdízületi fájdalmakat és az alvási apnoét is.

A szakemberek szerint a gyógyszer különlegessége, hogy egyszerre három hormonreceptorra hat, így nemcsak az étvágyat csökkenti, hanem a kalóriaégetést is fokozza.

Az elhízás krónikus betegség, ezért olyan kezelésekre van szükség, amelyek a probléma összetett biológiáját célozzák

– mondta Ania Jastreboff, a Yale Egyetem kutatója és a vizsgálat vezetője.

A jelenleg legerősebb engedélyezett fogyasztóinjekció, a Mounjaro átlagosan 20 százalék körüli fogyást eredményez, így a retatrutide még ennél is hatékonyabbnak tűnik.

'Godzilla' fat jab tackles arthritis, sleep apnoea and cuts heart risk - as study reveals dramatic weight loss https://t.co/VEX4u4W4yq — Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2026

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a készítmény egyelőre kísérleti stádiumban van, és mellékhatásként hányinger, hasmenés és hányás is jelentkezhet.

A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy hosszú távon mennyire biztonságos a gyógyszer használata.

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