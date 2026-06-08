Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

fogyasztószer

Itt az új fogyókúrás csodaszer? Így működik a Godzilla

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy új fogyasztóinjekció nemcsak látványos fogyást eredményezhet, hanem több súlyos betegség kockázatát is csökkentheti. A szakértők szerint a „Godzilla” becenévre keresztelt készítmény az elhízás kezelésének új korszakát hozhatja el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogyasztószerkutatáscsodaszerGodzilla

A retatrutide nevű gyógyszerrel végzett vizsgálatban a résztvevők csaknem fele testsúlyának legalább 30 százalékát elveszítette, ami már a gyomorszűkítő műtétek eredményeihez közelít. A kutatásban több mint 2300 ember vett részt, és a betegek átlagosan akár 32 kilogrammot is fogyhattak a kezelés során a  „Godzilla”  fantázianevű készítménnyel – írja a Daily Mail.

A Godzilla még az eddigi legerősebb fogyasztó ijekcióknál is hatásosabb lehet – Fotó: Unsplash
A Godzilla még az eddigi legerősebb fogyasztó ijekcióknál is hatásosabb lehet
Fotó: Unsplash

A Godzilla nem csak a fogyásban segít

A kutatók szerint a készítmény nemcsak a fogyást segítheti, hanem javíthatja a vércukorszintet, csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint enyhítheti a térdízületi fájdalmakat és az alvási apnoét is.

A szakemberek szerint a gyógyszer különlegessége, hogy egyszerre három hormonreceptorra hat, így nemcsak az étvágyat csökkenti, hanem a kalóriaégetést is fokozza.

Az elhízás krónikus betegség, ezért olyan kezelésekre van szükség, amelyek a probléma összetett biológiáját célozzák

– mondta Ania Jastreboff, a Yale Egyetem kutatója és a vizsgálat vezetője.

A jelenleg legerősebb engedélyezett fogyasztóinjekció, a Mounjaro átlagosan 20 százalék körüli fogyást eredményez, így a retatrutide még ennél is hatékonyabbnak tűnik.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a készítmény egyelőre kísérleti stádiumban van, és mellékhatásként hányinger, hasmenés és hányás is jelentkezhet.

A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy hosszú távon mennyire biztonságos a gyógyszer használata.

Életveszélyesek is lehetnek a már Magyarországon is keresett fogyási csodaszerek

Egyesek súlycsökkentő csodaszerekről, míg a gazdasági elemzők egy része a következő évtized piaci robbanásáról beszél a fogyást segítő készítmények kapcsán.

Emiatt nem tud megszabadulni a makacs hasi zsírtól

Egyre többen fordulnak különféle étrend-kiegészítőkhöz, ha gyors és látványos fogyást szeretnének elérni. A hasi zsír csökkentése azonban nem mindig olyan egyszerű, mint ahogy azt a közösségi médiában terjedő sikertörténetek sugallják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!