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gólyafióka

Drámai mentés a vihar után: két gólyafióka zuhant a fészekből a földre

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A hét eleji viharos időjárás nemcsak fákat döntött ki és károkat okozott, hanem a fehér gólyák fészkeit is veszélybe sodorta. Két fiatal gólyafióka kiesett a fészkéből az erős szél és a heves időjárás következtében.
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gólyafiókafészekmentés

A Vadmentő Szolgálat rövid időn belül két hasonló riasztást is kapott. A sérült gólyafiókákat a szakemberek ellátásba vették, és bíznak a felépülésükben - írja a Délmagyar.

gólyafióka
Két gólyafióka esett ki a fészekből
Fotó: Unsplash

Összefogásra van szükség a bajba jutott gólyafiókákért

A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy figyeljék a fészkek környékét a viharok után. A földön talált fiókáknak gyors segítségre lehet szükségük. 

A szakemberek szerint nem szabad etetni vagy itatni a bajba jutott madarakat. 

Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a Vadmentő Szolgálatot. A bejelentéseket a 06-30/633-2900-as telefonszámon várják. A gyors beavatkozás jelentősen növelheti a fiókák túlélési esélyeit.

Idegen hím mészárolt egy gólyafészekben

A solti gólyafészek kamerája megrázó jeleneteket rögzített: egy idegen hím gólya jelent meg a fészekben, és elpusztította a tojó által nevelt fiókákat, valamint a tojásokat is veszélybe sodorta. A szakértők szerint a betolakodó valószínűleg nem saját utódainak tekintette a fiókákat, ezért ösztönösen eltávolította őket, hogy új költés kezdődhessen, a tragikus eseményeket pedig a kamera végig felvette.

 

Sörétessel lőtt a védett madárra

Bodrogkisfalud határában egy ismeretlen elkövető sörétes puskával rálőtt egy védett fehér gólyára, amely súlyos szárnytörést szenvedett. A madármentők gyors beavatkozásának köszönhetően a sérült gólya kórházba került, míg a fészekben maradt öt tojást biztonságba helyezték, hogy esélyük legyen a kikelésre.

 

 

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