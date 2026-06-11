Drámai mentés a vihar után: két gólyafióka zuhant a fészekből a földre

A Vadmentő Szolgálat rövid időn belül két hasonló riasztást is kapott. A sérült gólyafiókákat a szakemberek ellátásba vették, és bíznak a felépülésükben - írja a Délmagyar.

Két gólyafióka esett ki a fészekből

Fotó: Unsplash

Összefogásra van szükség a bajba jutott gólyafiókákért

A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy figyeljék a fészkek környékét a viharok után. A földön talált fiókáknak gyors segítségre lehet szükségük.

A szakemberek szerint nem szabad etetni vagy itatni a bajba jutott madarakat.

Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a Vadmentő Szolgálatot. A bejelentéseket a 06-30/633-2900-as telefonszámon várják. A gyors beavatkozás jelentősen növelheti a fiókák túlélési esélyeit.