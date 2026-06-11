Drámai mentés a vihar után: két gólyafióka zuhant a fészekből a földre

A Vadmentő Szolgálat rövid időn belül két hasonló riasztást is kapott. A sérült gólyafiókákat a szakemberek ellátásba vették, és bíznak a felépülésükben - írja a Délmagyar.
Összefogásra van szükség a bajba jutott gólyafiókákért
A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy figyeljék a fészkek környékét a viharok után. A földön talált fiókáknak gyors segítségre lehet szükségük.
A szakemberek szerint nem szabad etetni vagy itatni a bajba jutott madarakat.
Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a Vadmentő Szolgálatot. A bejelentéseket a 06-30/633-2900-as telefonszámon várják. A gyors beavatkozás jelentősen növelheti a fiókák túlélési esélyeit.
Idegen hím mészárolt egy gólyafészekben
A solti gólyafészek kamerája megrázó jeleneteket rögzített: egy idegen hím gólya jelent meg a fészekben, és elpusztította a tojó által nevelt fiókákat, valamint a tojásokat is veszélybe sodorta. A szakértők szerint a betolakodó valószínűleg nem saját utódainak tekintette a fiókákat, ezért ösztönösen eltávolította őket, hogy új költés kezdődhessen, a tragikus eseményeket pedig a kamera végig felvette.
Sörétessel lőtt a védett madárra
Bodrogkisfalud határában egy ismeretlen elkövető sörétes puskával rálőtt egy védett fehér gólyára, amely súlyos szárnytörést szenvedett. A madármentők gyors beavatkozásának köszönhetően a sérült gólya kórházba került, míg a fészekben maradt öt tojást biztonságba helyezték, hogy esélyük legyen a kikelésre.