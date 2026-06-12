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gombelem lenyelés

Műtüdőn van egy gyermek, miután gombelemet nyelt le

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Négy gyermek is kórházba került egy héten belül, miután véletlenül gombelemet nyeltek le. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet figyelmeztetést adott ki a szülőknek, hogy elkerülhetőek legyenek a gombelemlenyelés miatti balesetek.
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gombelem lenyelésHeim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetgyermeksérülés

Jelenleg négy gyermek fekszik a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülések miatt. A gyermekek közül háromnál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett a gombelem-lenyelés miatt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő (ECMO) támogatásra szorul. Egy esetben sebészeinknek nyaki műtéti feltárással kellett eltávolítani az idegentestet – tájékoztat a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Egy héten belül négy gyermek került a Heim Pálba gombelem-lenyelés miatt – egyikük műtüdőn van
Egy héten belül négy gyermek került a Heim Pálba gombelem-lenyelés miatt – egyikük műtüdőn van (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A négy eset jól mutatja, hogy a gombelem-lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset. A gyermekek életkora 1,5 és 3,5 év között van. 

Volt olyan gyermek, akinél a szülők azonnal észrevették a lenyelést, de sokszor napokig, sőt hosszabb ideig nem derült ki a panaszok valódi oka.  

Általánosságban elmondható, hogy az esetek száma növekszik. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben tavaly 777 eset, idén júniusig pedig már 630 eset történt, melyek közül a leggyakoribb a pénzérmék, a nyalókapálcikák, a díszkavicsok, a hajcsattok, a mágnesek és a gombelemek. 

A gombelem különösen veszélyes idegentest. Ha a nyelőcsőben akad el, rövid idő alatt súlyos szövetkárosodást okozhat. A nyelőcső falával érintkezve elektromos és kémiai folyamatok indulnak el, amelyek fekélyhez, szövetelhaláshoz, perforációhoz, a légutak és mellüreg súlyos, életveszélyes sérüléséhez és vérzéséhez vezethetnek. A károsodás már egy órán belül (kb. 20 perc alatt) megkezdődhet. 

A gombelem nem úgy viselkedik, mint egy apró, lenyelt tárgy, amely a legtöbbször gond nélkül áthalad a tápcsatornán. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a gombelem megakad a nyelőcsőben, ugyanis a nyál és a gombelem elektromos töltése kémiai reakciót indíthat el, a környező szövetekben erősen lúgos közeg alakul ki, amely maró sérülést okoz. A sérülés következtében a szövetek elhalhatnak az elem körül, a nyelőcső fala károsodhat, kilyukadhat, és a sérülés tovább terjedhet a légcső, a környező idegek vagy akár a nagyerek irányába is. 

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására.

Távirányítókban, kulcstartókban, mérlegekben, hőmérőkben, csillogó-villogó játékokban, digitális lázmérőkben, órákban, LED-mécsesekben, zenélő képeslapokban és számos apró elektronikai eszközben használjuk őket. A szülők sokszor nem is gondolnak arra, hogy ezekből az eszközökből a gyermek ki tudja pattintani az elemet, mint ahogy azt sem gondolják, hogy a már lemerültnek hitt, félretett gombelem veszélyes maradhat. 

 

Mit tegyen és mit ne tegyen a szülő? 

Azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Ha a nyelőcsőben akadt el, azonnali endoszkópos eltávolításra lehet szükség. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és nem szabad abból kiindulni, hogy „ha nincs tünet, nincs baj”. 

A gyermeknek ne adjunk enni vagy inni, ne hánytassuk, ne próbáljuk „lehajtani” az elemet, és ne várjuk otthon, hogy távozik-e a széklettel. 

A gombelem-lenyelés tünetei lehetnek: 

  • nyelési nehezítettség 
  • fokozott nyálzás 
  • öklendezés vagy hányás 
  • köhögés 
  • mellkasi fájdalom 
  • rekedtség 
  • légzési nehézség 
  • étvágytalanság

Gyermekkardiológus mentette meg a magára hagyott koraszülöttet

Megdöbbentő esetről számolt be a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala. Mint írják, Vilmányi Csaba, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa hétfő délelőtt babasírásra lett figyelmes az intézmény egyik zárt pelenkázó helyisége előtt. Belépve egy magáa hagyott, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált. A picivel azonnal a gyerekszív központba rohant, ahol megkezdték a csecsemő vizsgálatát, ellátását. 

 

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