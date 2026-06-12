Műtüdőn van egy gyermek, miután gombelemet nyelt le

Jelenleg négy gyermek fekszik a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülések miatt. A gyermekek közül háromnál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett a gombelem-lenyelés miatt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő (ECMO) támogatásra szorul. Egy esetben sebészeinknek nyaki műtéti feltárással kellett eltávolítani az idegentestet – tájékoztat a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.
A négy eset jól mutatja, hogy a gombelem-lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset. A gyermekek életkora 1,5 és 3,5 év között van.
Volt olyan gyermek, akinél a szülők azonnal észrevették a lenyelést, de sokszor napokig, sőt hosszabb ideig nem derült ki a panaszok valódi oka.
Általánosságban elmondható, hogy az esetek száma növekszik. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben tavaly 777 eset, idén júniusig pedig már 630 eset történt, melyek közül a leggyakoribb a pénzérmék, a nyalókapálcikák, a díszkavicsok, a hajcsattok, a mágnesek és a gombelemek.
A gombelem különösen veszélyes idegentest. Ha a nyelőcsőben akad el, rövid idő alatt súlyos szövetkárosodást okozhat. A nyelőcső falával érintkezve elektromos és kémiai folyamatok indulnak el, amelyek fekélyhez, szövetelhaláshoz, perforációhoz, a légutak és mellüreg súlyos, életveszélyes sérüléséhez és vérzéséhez vezethetnek. A károsodás már egy órán belül (kb. 20 perc alatt) megkezdődhet.
A gombelem nem úgy viselkedik, mint egy apró, lenyelt tárgy, amely a legtöbbször gond nélkül áthalad a tápcsatornán. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a gombelem megakad a nyelőcsőben, ugyanis a nyál és a gombelem elektromos töltése kémiai reakciót indíthat el, a környező szövetekben erősen lúgos közeg alakul ki, amely maró sérülést okoz. A sérülés következtében a szövetek elhalhatnak az elem körül, a nyelőcső fala károsodhat, kilyukadhat, és a sérülés tovább terjedhet a légcső, a környező idegek vagy akár a nagyerek irányába is.
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására.
Távirányítókban, kulcstartókban, mérlegekben, hőmérőkben, csillogó-villogó játékokban, digitális lázmérőkben, órákban, LED-mécsesekben, zenélő képeslapokban és számos apró elektronikai eszközben használjuk őket. A szülők sokszor nem is gondolnak arra, hogy ezekből az eszközökből a gyermek ki tudja pattintani az elemet, mint ahogy azt sem gondolják, hogy a már lemerültnek hitt, félretett gombelem veszélyes maradhat.
Mit tegyen és mit ne tegyen a szülő?
Azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Ha a nyelőcsőben akadt el, azonnali endoszkópos eltávolításra lehet szükség. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és nem szabad abból kiindulni, hogy „ha nincs tünet, nincs baj”.
A gyermeknek ne adjunk enni vagy inni, ne hánytassuk, ne próbáljuk „lehajtani” az elemet, és ne várjuk otthon, hogy távozik-e a széklettel.
A gombelem-lenyelés tünetei lehetnek:
- nyelési nehezítettség
- fokozott nyálzás
- öklendezés vagy hányás
- köhögés
- mellkasi fájdalom
- rekedtség
- légzési nehézség
- étvágytalanság
Gyermekkardiológus mentette meg a magára hagyott koraszülöttet
Megdöbbentő esetről számolt be a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala. Mint írják, Vilmányi Csaba, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Gokvi) gyermekkardiológiai szakambulancia vezető főorvosa hétfő délelőtt babasírásra lett figyelmes az intézmény egyik zárt pelenkázó helyisége előtt. Belépve egy magáa hagyott, a kihűlés és kiszáradás határán álló újszülöttet talált. A picivel azonnal a gyerekszív központba rohant, ahol megkezdték a csecsemő vizsgálatát, ellátását.