Műtüdőn van egy gyermek, miután gombelemet nyelt le

Jelenleg négy gyermek fekszik a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülések miatt. A gyermekek közül háromnál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett a gombelem-lenyelés miatt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő (ECMO) támogatásra szorul. Egy esetben sebészeinknek nyaki műtéti feltárással kellett eltávolítani az idegentestet – tájékoztat a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

Egy héten belül négy gyermek került a Heim Pálba gombelem-lenyelés miatt – egyikük műtüdőn van (A kép illusztráció.)

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A négy eset jól mutatja, hogy a gombelem-lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset. A gyermekek életkora 1,5 és 3,5 év között van.

Volt olyan gyermek, akinél a szülők azonnal észrevették a lenyelést, de sokszor napokig, sőt hosszabb ideig nem derült ki a panaszok valódi oka.

Általánosságban elmondható, hogy az esetek száma növekszik. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben tavaly 777 eset, idén júniusig pedig már 630 eset történt, melyek közül a leggyakoribb a pénzérmék, a nyalókapálcikák, a díszkavicsok, a hajcsattok, a mágnesek és a gombelemek.

A gombelem különösen veszélyes idegentest. Ha a nyelőcsőben akad el, rövid idő alatt súlyos szövetkárosodást okozhat. A nyelőcső falával érintkezve elektromos és kémiai folyamatok indulnak el, amelyek fekélyhez, szövetelhaláshoz, perforációhoz, a légutak és mellüreg súlyos, életveszélyes sérüléséhez és vérzéséhez vezethetnek. A károsodás már egy órán belül (kb. 20 perc alatt) megkezdődhet.

A gombelem nem úgy viselkedik, mint egy apró, lenyelt tárgy, amely a legtöbbször gond nélkül áthalad a tápcsatornán. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a gombelem megakad a nyelőcsőben, ugyanis a nyál és a gombelem elektromos töltése kémiai reakciót indíthat el, a környező szövetekben erősen lúgos közeg alakul ki, amely maró sérülést okoz. A sérülés következtében a szövetek elhalhatnak az elem körül, a nyelőcső fala károsodhat, kilyukadhat, és a sérülés tovább terjedhet a légcső, a környező idegek vagy akár a nagyerek irányába is.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy különös figyelmet fordítsanak a gombelemek biztonságos tárolására.

Távirányítókban, kulcstartókban, mérlegekben, hőmérőkben, csillogó-villogó játékokban, digitális lázmérőkben, órákban, LED-mécsesekben, zenélő képeslapokban és számos apró elektronikai eszközben használjuk őket. A szülők sokszor nem is gondolnak arra, hogy ezekből az eszközökből a gyermek ki tudja pattintani az elemet, mint ahogy azt sem gondolják, hogy a már lemerültnek hitt, félretett gombelem veszélyes maradhat.