Ezzel az egyszerű trükkel megakadályozhatja, hogy a hús a grillrácsra ragadjon

Amint beköszönt a jó idő, sokan veszik elő a grillt, és kezdetét veszi a grillezés szezonja. A grillezés egyik leggyakoribb kellemetlensége, amikor a hús a rácsra tapad, és sütés közben nehezen lehet megfordítani. Szerencsére létezik egy egyszerű trükk, amely segíthet megelőzni ezt – írja a FOCUS online.

Egy egyszerű konyhai alapanyag is segíthet a tökéletes grillezésben

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Egyetlen hagyma is elég a tökéletes grillezéshez

A tapasztalt grillmesterek szerint sütés előtt érdemes egy félbevágott vöröshagymával átdörzsölni a grillrácsot. A hagyma nedvessége és természetes összetevői segíthetnek csökkenteni a letapadást, így a hús könnyebben forgathatóvá válik.

Nem csak a vöröshagyma lehet hasznos. Egy fél nyers burgonya vagy akár egy darab szalonna is hasonló eredményt hozhat. Fontos azonban, hogy a forró rácsot mindig megfelelő eszközzel, például grillcsipesszel kezeljük.

Létezik egy másik, még egyszerűbb módszer is. A szakértők szerint sokan túl korán próbálják megfordítani a húst. A húsban található fehérjék kezdetben hozzátapadnak a rácshoz, később azonban maguktól elengedik azt. Ha a hús elegendő ideig sül az egyik oldalán, általában könnyebben leválik a rácsról.

Arra ugyanakkor figyelni kell, hogy a hús ne égjen meg. Ha túl erős a hő, érdemes magasabbra helyezni a rácsot, vagy csökkenteni a parázs intenzitását.

A tökéletes végeredmény érdekében a grillezni kívánt húst ajánlott körülbelül egy órával a sütés előtt kivenni a hűtőből. Így nem túl hidegen kerül a forró rácsra, ami egyenletesebb sütést és jobb állagot eredményezhet.

A szakértők szerint ezekkel az egyszerű praktikákkal nemcsak könnyebbé válhat a grillezés, hanem a húsok is ízletesebbek és látványosabbak lehetnek.

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