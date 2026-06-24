Gyárfás Tamás a börtönből üzent: új tanúk fordíthatják meg a Fenyő-ügyet

Több mint egy éve tölti szabadságvesztését Gyárfás Tamás, aki az Indexnek beszélt arról, hogyan éli meg a börtönéveket, mit gondol a Fenyő-ügyről, és miért bízik továbbra is abban, hogy a perújítás során felmenthetik.

Gyárfás Tamás

Fotó: Bors

A korábbi médiavállalkozó és sportvezető szerint új tanúk és új bizonyítékok alapjaiban változtathatják meg a Fenyő-gyilkosság ügyét. Gyárfás Tamás állítja: nem ő volt a felbujtó, és szerinte az elmúlt években olyan nyomozati és bírósági folyamat zajlott, amelyben előre kialakult kép alapján kezelték őt.

Gyárfás Tamás a kecskeméti börtönben tölti büntetését

A Fővárosi Ítélőtábla 2025-ben hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Gyárfás Tamást felbujtóként elkövetett emberölés miatt a Fenyő-ügyben. A jogerős ítélet szerint közvetett bizonyítékok és hangfelvételek alapján állapították meg a felelősségét.

Gyárfás Tamás 2025 májusában kezdte meg büntetését, jelenleg a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetben van.

„Mindenki emberséges. A parancsnok, a nevelőm, a felügyelők… A fogvatartottak is azok.”

A korábbi sportvezető szerint a börtön szigorú szabályok szerint működik, de a személyzettel és a rabtársakkal sincs konfliktusa.

Gyárfás Tamás minden erejével a perújításra készül

A médiavállalkozó elmondása szerint szinte minden gondolatát a perújítás tölti ki. A napjait olvasással, tanulással és felkészüléssel tölti, miközben igyekszik fizikailag és mentálisan is aktív maradni.

Gyárfás Tamás szerint az új eljárás kulcsa több olyan tanúvallomás lehet, amelyek korábban nem kaptak kellő figyelmet. Ügyvédje már korábban jelezte, hogy perújítási indítványt nyújtottak be. A védelem szerint három új nyilatkozat és több új bizonyíték is előkerült.

A médiavállalkozó az interjúban arról beszélt, hogy ezek az új vallomások szerinte teljesen más megvilágításba helyezik a Fenyő-gyilkosság történetét.

„Az új tanúk és az új dokumentumok egy irányba mutatnak.”

Gyárfás Tamás ugyanakkor továbbra sem akart konkrét neveket említeni, noha utalt rá, hogy a védelem szerint más személy állhatott a háttérben.

„A felbujtó már nem él.”

Arra a felvetésre, hogy saját szabadsága múlhat azon, mennyit mond el, azt válaszolta: „Nem szándékozunk bárkit is leleplezni. Ez nem a mi feladatunk.”