Gyárfás Tamás a börtönből üzent: új tanúk fordíthatják meg a Fenyő-ügyet

Több mint egy éve tölti szabadságvesztését Gyárfás Tamás, aki az Indexnek beszélt arról, hogyan éli meg a börtönéveket, mit gondol a Fenyő-ügyről, és miért bízik továbbra is abban, hogy a perújítás során felmenthetik.
A korábbi médiavállalkozó és sportvezető szerint új tanúk és új bizonyítékok alapjaiban változtathatják meg a Fenyő-gyilkosság ügyét. Gyárfás Tamás állítja: nem ő volt a felbujtó, és szerinte az elmúlt években olyan nyomozati és bírósági folyamat zajlott, amelyben előre kialakult kép alapján kezelték őt.
Gyárfás Tamás a kecskeméti börtönben tölti büntetését
A Fővárosi Ítélőtábla 2025-ben hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Gyárfás Tamást felbujtóként elkövetett emberölés miatt a Fenyő-ügyben. A jogerős ítélet szerint közvetett bizonyítékok és hangfelvételek alapján állapították meg a felelősségét.
Gyárfás Tamás 2025 májusában kezdte meg büntetését, jelenleg a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetben van.
„Mindenki emberséges. A parancsnok, a nevelőm, a felügyelők… A fogvatartottak is azok.”
A korábbi sportvezető szerint a börtön szigorú szabályok szerint működik, de a személyzettel és a rabtársakkal sincs konfliktusa.
Gyárfás Tamás minden erejével a perújításra készül
A médiavállalkozó elmondása szerint szinte minden gondolatát a perújítás tölti ki. A napjait olvasással, tanulással és felkészüléssel tölti, miközben igyekszik fizikailag és mentálisan is aktív maradni.
Gyárfás Tamás szerint az új eljárás kulcsa több olyan tanúvallomás lehet, amelyek korábban nem kaptak kellő figyelmet. Ügyvédje már korábban jelezte, hogy perújítási indítványt nyújtottak be. A védelem szerint három új nyilatkozat és több új bizonyíték is előkerült.
A médiavállalkozó az interjúban arról beszélt, hogy ezek az új vallomások szerinte teljesen más megvilágításba helyezik a Fenyő-gyilkosság történetét.
„Az új tanúk és az új dokumentumok egy irányba mutatnak.”
Gyárfás Tamás ugyanakkor továbbra sem akart konkrét neveket említeni, noha utalt rá, hogy a védelem szerint más személy állhatott a háttérben.
„A felbujtó már nem él.”
Arra a felvetésre, hogy saját szabadsága múlhat azon, mennyit mond el, azt válaszolta: „Nem szándékozunk bárkit is leleplezni. Ez nem a mi feladatunk.”
Gyárfás Tamás szerint a nyomozás során már korán kialakult a gyanú
2017-ben egy ismeretlen férfi több oldalnyi dokumentumot és hangfelvételt juttatott el hozzá, amelyeken állítása szerint közte és Portik Tamás között zajlott beszélgetések részletei szerepeltek.
Gyárfás Tamás szerint ez volt az ügy egyik fordulópontja. Az anyagokat végül ő maga vitte el a Nemzeti Nyomozó Irodába, ahol tanúként hallgatták ki, és fantomrajz is készült az ismeretlen férfiról. A későbbiekben azonban szerinte több ellentmondás is felmerült az ügyben.
Gyárfás Tamás arról is beszélt, hogy számára különösen nehéz feldolgozni azt a kontrasztot, amely a korábbi közéleti szerepe és a jelenlegi helyzete között van. Korábban több mint két évtizeden át vezette a Magyar Úszó Szövetséget, alelnöke volt nemzetközi sportszervezeteknek, és meghatározó szerepet vállalt a budapesti vizes világbajnokság megszervezésében is.
Most azonban napjai a börtön falai között telnek. Az interjú egyik legmegrázóbb részében Gyárfás Tamás egy börtönudvaron elhangzott mondatot idézett fel. Elmondása szerint séta közben tornagyakorlatokat végzett, amikor egy másik fogvatartott odaszólt neki:
„Mit erőlködsz, öreg?! Téged innen már úgyis tepsiben visznek ki.”
A 77 éves Gyárfás Tamás azt mondta, próbál nem foglalkozni az ilyen megjegyzésekkel, ugyanakkor tisztában van vele, hogy kedvezmény nélkül csak 2032-ben szabadulhatna.
A médiavállalkozó szerint a perújítás során olyan bizonyítékok kerülhetnek elő, amelyek alapjaiban kérdőjelezhetik meg a jogerős ítéletet.