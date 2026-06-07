Ezzel a mindennapos hibával sokan saját kezűleg teszik tönkre a pázsitot

A Kemma.hu vármegyei hírportál Szegedi Zoltán tarjáni kertészt kérdezte meg arról, mire kell figyelni a legforróbb hónapokban. A szakember szerint a szép pázsit alapjai már tavasszal eldőlnek: ilyenkor fontos a gyepszellőztetés, az esetleges gombás betegségek kezelése, az utánvetés, valamint a megfelelő tápanyagpótlás.

Nem mindegy, hogyan öntözzük a füvet és gondozzuk a gyepet (illusztráció)

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Nem mindegy, hogyan öntözzük a füvet és gondozzuk a gyepet

Szegedi Zoltán szerint a nyári időszak egyik leggyakoribb hibája a napi, kis mennyiségű locsolás. Ilyenkor a víz csak a talaj felső rétegéig jut el, a gyökerek pedig nem fejlődnek elég mélyre. Emiatt a fű sokkal sérülékenyebb lesz a kánikulában.

A kertész szerint ritkábban, de bőségesebben érdemes öntözni, hogy a víz a mélyebb gyökérzónákba is lejusson. A talaj típusa is számít: homokos talajnál gyakrabban, kisebb adagokban kell vizet adni, míg a kötöttebb talaj tovább megtartja a nedvességet.

Ha szép pázsitot szeretne nyárra, ezt a hibát most kerülje el

A kertápolás egyik leggyakoribb feladata a gyepszellőztetés, amelynek célja, hogy eltávolítsa a mohát, az elhalt növényi maradványokat és a gyepfilcet a pázsitból. Szakértők szerint azonban márciusban még nem ideális elvégezni ezt a műveletet, mert a talaj hőmérséklete gyakran túl alacsony ahhoz, hogy a fű gyorsan regenerálódjon.

Gyomok jelentek meg a pázsitban? Mutatjuk, milyen fűnyírási, öntözési és gyepápolási tippekkel szoríthatja vissza őket

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Gyomok jelentek meg a pázsitban? – így mentheti meg a füvet a makacs gazoktól

A szép, egyenletes pázsit sok gondoskodást igényel, ezért bosszantó, amikor vadon növő növények jelennek meg a fű között. A gyomok gyakran azt jelzik, hogy a gyep ritkás, tápanyaghiányos, túl rövidre van vágva vagy nem kap megfelelő ápolást.

Kiégett fű? Így hozza rendbe a pázsitot öntözéssel és ápolással

A nyári forróság gyakran tönkreteszi a gyönyörű zöld kerteket. A kiégett fű azonban nem feltétlenül veszett ügy. Néhány szakértői tipp betartásával visszahozható a pázsit eredeti szépsége, ha odafigyelünk az öntözésre, tápanyagokra és nyírásra is.

