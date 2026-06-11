Felejtse el a gyógyszertárat: ezek a legjobb természetes gyógymódok megfázásra

A gyógynövények egykor a mindennapi házi gyógyászat természetes részei voltak, ma azonban egyre ritkábban kerülnek szóba, ha megfázásról van szó. Sok háztartásban inkább a patikában kapható készítmények jelentik az első választást, még akkor is, ha ezek ára több ezer forintra is rúghat egy-egy betegség idején. Pedig korábban teljesen megszokott volt a növények saját gyűjtése és feldolgozása – írja a BAMA.
Miért tűntek el a mindennapi használatból a gyógynövények?
Régebben a nyári időszak fontos feladata volt a gyógynövények begyűjtése. A hársfa virágát például rendszeresen szedték, majd otthon napon szárították, hogy később hársfateát készítsenek belőle az őszi és téli hónapokban. A kamilla szintén kiemelt szerepet kapott: nemcsak teaként fogyasztották megfázás esetén, hanem inhalálásra is használták a légutak tisztítására. A gyűjtés akkoriban különösen egyszerű volt olyan környezetben, ahol nem kellett számolni a növények szennyezettségével. A természetes források elérhetősége és a házi feldolgozás együttesen tették a gyógynövényeket a mindennapi egészségmegőrzés részévé.
Ma ezzel szemben sokkal inkább a kész termékek dominálnak, és egy egyszerű megfázás kezelése is komoly kiadást jelenthet. A patikában megvásárolt orvosságok és gyógyhatású készítmények ára könnyen elérheti az akár tízezer forintos nagyságrendet is.
A legegyszerűbb természetes gyógymódok megfázás kezelésére:
- hársfavirág gyűjtése és szárítása teához;
- kamillavirág használata teaként;
- kamilla inhalálása a légutak tisztítására.
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