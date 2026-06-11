Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől a fordulattól rettegett Zelenszkij – nagy bejelentést tett egy uniós ország

Időjárás

Letarolta a hidegfront az országot – de mi jön ezután?

természetes gyógymód

Felejtse el a gyógyszertárat: ezek a legjobb természetes gyógymódok megfázásra

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Régen a nyári hónapokhoz természetesen hozzátartozott a növények gyűjtése és szárítása. Ma viszont egyre inkább háttérbe szorul ez a szokás, és a gyógynövények helyett inkább patikai készítményeket választunk egy megfázás kezelésére – pedig ez sokszor jóval költségesebb.
Link másolása
Vágólapra másolva!
természetes gyógymódegészségkamillagyógynövényhárs

A gyógynövények egykor a mindennapi házi gyógyászat természetes részei voltak, ma azonban egyre ritkábban kerülnek szóba, ha megfázásról van szó. Sok háztartásban inkább a patikában kapható készítmények jelentik az első választást, még akkor is, ha ezek ára több ezer forintra is rúghat egy-egy betegség idején. Pedig korábban teljesen megszokott volt a növények saját gyűjtése és feldolgozása – írja a BAMA.

A gyógynövények egykor a mindennapi házi gyógyászat természetes részei voltak
A gyógynövények egykor a mindennapi házi gyógyászat természetes részei voltak – Fotó: Unsplash

Miért tűntek el a mindennapi használatból a gyógynövények?

Régebben a nyári időszak fontos feladata volt a gyógynövények begyűjtése. A hársfa virágát például rendszeresen szedték, majd otthon napon szárították, hogy később hársfateát készítsenek belőle az őszi és téli hónapokban. A kamilla szintén kiemelt szerepet kapott: nemcsak teaként fogyasztották megfázás esetén, hanem inhalálásra is használták a légutak tisztítására. A gyűjtés akkoriban különösen egyszerű volt olyan környezetben, ahol nem kellett számolni a növények szennyezettségével. A természetes források elérhetősége és a házi feldolgozás együttesen tették a gyógynövényeket a mindennapi egészségmegőrzés részévé.

Ma ezzel szemben sokkal inkább a kész termékek dominálnak, és egy egyszerű megfázás kezelése is komoly kiadást jelenthet. A patikában megvásárolt orvosságok és gyógyhatású készítmények ára könnyen elérheti az akár tízezer forintos nagyságrendet is.

A legegyszerűbb természetes gyógymódok megfázás kezelésére:

  • hársfavirág gyűjtése és szárítása teához;
  • kamillavirág használata teaként;
  • kamilla inhalálása a légutak tisztítására.

Ne irtsa ki! – Nem gyom, hanem hasznos gyógynövény!

Sokan elsőre gyomként tekintenek rá, pedig a kertben felbukkanó növény egészen más szerepet is kaphat. A kerek repkény nemcsak makacsul terjed, hanem olyan tulajdonságai is vannak, amelyek miatt régebben kifejezetten megbecsülték.

Mondjon búcsút a szorongásnak és az álmatlanságnak ezzel a gyógynövénnyel!

Az idegrendszer túlpörgése sokak számára mindennapos probléma. Létezik azonban egy gyógynövény, amely természetes módon enyhíti a szorongást és javítja az alvás minőségét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!