Szinte minden második ember elrontja ezt a gyógyszer bevételekor – súlyos következménye lehet

A Pharmaceutics folyóiratban megjelent tanulmány szerint főként a gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott készítmények esetében okozhat problémát, ha nem megfelelő folyadékkal veszik be a gyógyszert. Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek ugyanis már néhány perc alatt károsíthatják a védőbevonatot, ami a hatóanyag idő előtti felszabadulásához vezethet.

A szakemberek szerint a gyógyszer bevételéhez a csapvíz a legbiztonságosabb választás

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Miért fontos a gyomornedv-ellenálló bevonat?

Ezeket a készítményeket úgy fejlesztik ki, hogy a hatóanyag ne a gyomorban, hanem csak később, a bélrendszerben oldódjon ki. Erre azért van szükség, mert bizonyos hatóanyagokat a gyomorsav lebontana, mások pedig irritálhatják a gyomrot.

Ilyen bevonat található többek között:

egyes reflux elleni gyógyszereken,

bizonyos gyomorvédő készítményeken,

egyes pszichiátriai gyógyszereken,

gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítókon,

egyes emésztést segítő enzimkészítményeken.

Ha a védőréteg túl korán sérül, a hatóanyag nem a megfelelő helyen szabadul fel, ami csökkentheti a készítmény hatékonyságát.

Mely italok okozhatják a legnagyobb problémát?

A kutatók összesen 22 gyakran fogyasztott italt vizsgáltak, közülük hét folyadékot laboratóriumi körülmények között részletesebben is elemeztek.

A legnagyobb változásokat a lúgos kémhatású, magas ásványianyag-tartalmú ásvány- és gyógyvizek okozták. Egyes esetekben a gyógyszert védő bevonat már öt perc elteltével károsodni kezdett. Hosszabb, 15–30 perces érintkezés során pedig előfordult, hogy a hatóanyag több mint 90 százaléka idő előtt kioldódott.

A szakemberek szerint ebben nemcsak a víz lúgossága, hanem a magas ásványianyag- és iontartalom is szerepet játszhat.

A vizsgálatok alapján a savasabb folyadékok kevésbé károsították a védőbevonatot. Az almalében például a kutatók kezdetben szinte egyáltalán nem tapasztaltak idő előtti kioldódást, így a bevonat stabilabb maradt.

A szakemberek ugyanakkor nem azt javasolják, hogy minden gyógyszert almalével vegyünk be, hanem azt, hogy kövessük a betegtájékoztatóban szereplő utasításokat, és általánosságban a csapvíz maradjon az első számú választás.