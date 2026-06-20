Szinte minden második ember elrontja ezt a gyógyszer bevételekor – súlyos következménye lehet

A Pharmaceutics folyóiratban megjelent tanulmány szerint főként a gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott készítmények esetében okozhat problémát, ha nem megfelelő folyadékkal veszik be a gyógyszert. Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek ugyanis már néhány perc alatt károsíthatják a védőbevonatot, ami a hatóanyag idő előtti felszabadulásához vezethet.
Miért fontos a gyomornedv-ellenálló bevonat?
Ezeket a készítményeket úgy fejlesztik ki, hogy a hatóanyag ne a gyomorban, hanem csak később, a bélrendszerben oldódjon ki. Erre azért van szükség, mert bizonyos hatóanyagokat a gyomorsav lebontana, mások pedig irritálhatják a gyomrot.
Ilyen bevonat található többek között:
- egyes reflux elleni gyógyszereken,
- bizonyos gyomorvédő készítményeken,
- egyes pszichiátriai gyógyszereken,
- gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítókon,
- egyes emésztést segítő enzimkészítményeken.
Ha a védőréteg túl korán sérül, a hatóanyag nem a megfelelő helyen szabadul fel, ami csökkentheti a készítmény hatékonyságát.
Mely italok okozhatják a legnagyobb problémát?
A kutatók összesen 22 gyakran fogyasztott italt vizsgáltak, közülük hét folyadékot laboratóriumi körülmények között részletesebben is elemeztek.
A legnagyobb változásokat a lúgos kémhatású, magas ásványianyag-tartalmú ásvány- és gyógyvizek okozták. Egyes esetekben a gyógyszert védő bevonat már öt perc elteltével károsodni kezdett. Hosszabb, 15–30 perces érintkezés során pedig előfordult, hogy a hatóanyag több mint 90 százaléka idő előtt kioldódott.
A szakemberek szerint ebben nemcsak a víz lúgossága, hanem a magas ásványianyag- és iontartalom is szerepet játszhat.
A vizsgálatok alapján a savasabb folyadékok kevésbé károsították a védőbevonatot. Az almalében például a kutatók kezdetben szinte egyáltalán nem tapasztaltak idő előtti kioldódást, így a bevonat stabilabb maradt.
A szakemberek ugyanakkor nem azt javasolják, hogy minden gyógyszert almalével vegyünk be, hanem azt, hogy kövessük a betegtájékoztatóban szereplő utasításokat, és általánosságban a csapvíz maradjon az első számú választás.
A jelenség főként azok számára lehet fontos, akik nyelési nehézség miatt felnyitják a kapszulákat vagy a gyógyszert valamilyen folyadékba, joghurtba, esetleg almapürébe keverik.
Ez gyakran előfordulhat:
- időseknél,
- gyermekeknél,
- torokfájással vagy nyelési problémával küzdő betegeknél.
A kutatás során elemzett 103 alkalmazási előírásból mindössze kilenc adott pontos útmutatást arra vonatkozóan, hogy milyen folyadékkal ajánlott bevenni vagy elkeverni az adott készítményt.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ásvány- és gyógyvizek önmagukban nem jelentenek problémát. A kutatás legfontosabb tanulsága az, hogy a gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott gyógyszereket lehetőleg egyszerű vízzel érdemes bevenni.
Emellett azt is javasolják, hogy a kapszulák felnyitása vagy a tabletták felezése előtt minden esetben érdemes gyógyszerész vagy kezelőorvos tanácsát kérni, mert ezek a beavatkozások jelentősen befolyásolhatják a készítmény hatását.
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