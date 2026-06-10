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Győrfi Pál

Képeken Győrffy Pál legendás szolgálata – így telt az OMSZ legismertebb szóvivőjének pályafutása

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Jelentős változás történt az Országos Mentőszolgálat kommunikációjában. Győrffy Pál több mint két évtized után búcsúzik a szóvivői szerepkörtől.
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Győrfi PálOrszágos Mentőszolgálatszóvivő

Győrffy Pál 2004 óta töltötte be az Országos Mentőszolgálat szóvivői tisztségét. A leköszönő szóvivő bejegyzésében Szűcs Brigittát mutatta be utódjaként.

Mentési gyakorlat a PTE orvoskarának Győrffy Pál részvételével
Győrffy Pál továbbra is az Országos Mentőszolgálat állományában marad
Fotó: Laufer László / MW archív

A szakember ugyanakkor nem távozik az Országos Mentőszolgálattól, továbbra is az állomány tagja marad. Győrffy Pál mentőtisztként, mentálhigiénikus szakemberként és kommunikációs vezetőként évtizedek óta dolgozik az egészségügyben. Pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült, emellett oktatóként és tanácsadóként is tevékenykedik.

Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Győrfy Pál, GyőrfyPál
Galéria: Győrfy Pál
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Győrfy Pál

 

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