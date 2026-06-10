Képeken Győrffy Pál legendás szolgálata – így telt az OMSZ legismertebb szóvivőjének pályafutása

Győrffy Pál 2004 óta töltötte be az Országos Mentőszolgálat szóvivői tisztségét. A leköszönő szóvivő bejegyzésében Szűcs Brigittát mutatta be utódjaként.

Győrffy Pál továbbra is az Országos Mentőszolgálat állományában marad

Fotó: Laufer László / MW archív

A szakember ugyanakkor nem távozik az Országos Mentőszolgálattól, továbbra is az állomány tagja marad. Győrffy Pál mentőtisztként, mentálhigiénikus szakemberként és kommunikációs vezetőként évtizedek óta dolgozik az egészségügyben. Pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült, emellett oktatóként és tanácsadóként is tevékenykedik.