Az Országos Mentőszolgálat korábbi szóvivője számára a felmentése után most még fontosabb lett a család. Győrfi Pál arról beszélt, hogy szeretne minél több időt tölteni a gyerekeivel, amíg ők még szívesen vannak együtt a szüleikkel.
Győrfi Pál számára egyre fontosabb, hogy minél több időt töltsön a családjával, mert úgy érzi, gyorsan telik az idő, és a kamasz gyerekei hamarosan önállóbb életet élnek majd. A négygyermekes édesapa a Bors szerint már a nyarat tervezi, és szeretné kihasználni azt az időszakot, amikor a gyerekei még szívesen vannak együtt a szüleikkel.
Győrfi Pál családi kiruccanást tervez
Az egykori szóvivő szerint most különösen értékesek a közös nyarak. Úgy látja, eljön majd az idő, amikor a gyerekek már inkább saját programokat szerveznek, ezért minden együtt töltött pillanatot szeretne kiélvezni.
A család nagyobb balatoni kiruccanást is tervez, de Győrfi Pál számára az is sokat jelent, ha otthon lehetnek együtt.
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Győrfi Pálnak négy gyermeke van: Dani már felnőtt, Ádám, Alíz és Lilla pedig még kamaszok. A családhoz egy kutya és három teknős is tartozik, ezért a közös programokat is úgy szervezik, hogy mindenkihez igazodjanak.