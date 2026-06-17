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Az Országos Mentőszolgálat korábbi szóvivője számára a felmentése után most még fontosabb lett a család. Győrfi Pál arról beszélt, hogy szeretne minél több időt tölteni a gyerekeivel, amíg ők még szívesen vannak együtt a szüleikkel.
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Országos MentőszolgálatszóvivőGyőrfi Pálcsalád

Győrfi Pál számára egyre fontosabb, hogy minél több időt töltsön a családjával, mert úgy érzi, gyorsan telik az idő, és a kamasz gyerekei hamarosan önállóbb életet élnek majd. A négygyermekes édesapa a Bors szerint már a nyarat tervezi, és szeretné kihasználni azt az időszakot, amikor a gyerekei még szívesen vannak együtt a szüleikkel.

Győrfi Pál, Just Clear Award 2026, JustClearAward2026
Győrfi Pál
Fotó: BORS/Szabolcs László / BORS/Szabolcs László

Győrfi Pálnak négy gyermeke van: Dani már felnőtt, Ádám, Alíz és Lilla pedig még kamaszok. A családhoz egy kutya és három teknős is tartozik, ezért a közös programokat is úgy szervezik, hogy mindenkihez igazodjanak.

Győrfi Pál családi kiruccanást tervez

Az egykori szóvivő szerint most különösen értékesek a közös nyarak. Úgy látja, eljön majd az idő, amikor a gyerekek már inkább saját programokat szerveznek, ezért minden együtt töltött pillanatot szeretne kiélvezni.

A család nagyobb balatoni kiruccanást is tervez, de Győrfi Pál számára az is sokat jelent, ha otthon lehetnek együtt.

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy miért menthették fel Győrfi Pált.

 

 

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