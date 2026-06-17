Győrfi Pál számára egyre fontosabb, hogy minél több időt töltsön a családjával, mert úgy érzi, gyorsan telik az idő, és a kamasz gyerekei hamarosan önállóbb életet élnek majd. A négygyermekes édesapa a Bors szerint már a nyarat tervezi, és szeretné kihasználni azt az időszakot, amikor a gyerekei még szívesen vannak együtt a szüleikkel.

Győrfi Pál

Fotó: BORS/Szabolcs László / BORS/Szabolcs László

Győrfi Pál családi kiruccanást tervez

Az egykori szóvivő szerint most különösen értékesek a közös nyarak. Úgy látja, eljön majd az idő, amikor a gyerekek már inkább saját programokat szerveznek, ezért minden együtt töltött pillanatot szeretne kiélvezni.

A család nagyobb balatoni kiruccanást is tervez, de Győrfi Pál számára az is sokat jelent, ha otthon lehetnek együtt.