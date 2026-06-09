Győrfi Pál búcsúzik a mentők szóvivői posztjától, már meg is van az utódja

Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője – közölte az OMSZ kedd este az MTI-vel. Közleményükben azt írták: az Országos Mentőszolgálat a megújulás időszakát éli. Győrfi Pál több mint 40 évet szolgált a mentők kötelékében.

Győrfi Pál

Győrfi Pál utódja

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül – olvasható a közleményben. (Mandiner)