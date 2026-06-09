Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

győrfi pál

Győrfi Pál búcsúzik a mentők szóvivői posztjától, már meg is van az utódja

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Váltás történt az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztján - jelentette be szervezet. Győrfi Pálnak már az utódját is megnevezték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
győrfi pálszűcs brigittaOrszágos Mentőszolgálat

Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője – közölte az OMSZ kedd este az MTI-vel. Közleményükben azt írták: az Országos Mentőszolgálat a megújulás időszakát éli. Győrfi Pál több mint 40 évet szolgált a mentők kötelékében.

Győrfi Pál
Győrfi Pál

Győrfi Pál utódja 

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül – olvasható a közleményben. (Mandiner)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!