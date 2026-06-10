Képeken Győrfi Pál legendás szolgálata – így telt az OMSZ legismertebb szóvivőjének pályafutása

Jelentős változás történt az Országos Mentőszolgálat kommunikációjában. Győrfi Pál több mint két évtized után búcsúzik a szóvivői szerepkörtől.
Győrfi Pál 2004 óta töltötte be az Országos Mentőszolgálat szóvivői tisztségét. A leköszönő szóvivő bejegyzésében Szűcs Brigittát mutatta be utódjaként.
A szakember ugyanakkor nem távozik az Országos Mentőszolgálattól, továbbra is az állomány tagja marad. Győrfi Pál mentőtisztként, mentálhigiénikus szakemberként és kommunikációs vezetőként évtizedek óta dolgozik az egészségügyben. Pályafutása során számos szakmai elismerésben részesült, emellett oktatóként és tanácsadóként is tevékenykedik.
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