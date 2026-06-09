Pár éven belül eltűnhet a boltokból a magyarok több kedvenc gyümölcse

A szakértők szerint bár teljes kipusztulásról egyelőre nem lehet beszélni, több gyümölcs is ritkasággá válhat, miközben az áruk jelentősen emelkedhet – írja a life.hu.

A szakértők szerint a klímaváltozás miatt több népszerű gyümölcs is eltűnhet vagy jelentősen megdrágulhat a következő években

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Ezek a gyümölcsök kerülhetnek veszélybe

A globális felmelegedés miatt a mezőgazdaság világszerte nehéz helyzetbe került. A hosszú aszályos időszakok, a hirtelen viharok, a kiszámíthatatlan fagyok és az új betegségek jelentősen csökkentik a terméshozamokat.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy egyre kevesebb a gazdaságosan művelhető termőterület, miközben a világ népessége folyamatosan nő.

A bogyós gyümölcsök, például a málna, a ribizli, az áfonya vagy a szamóca már most is egyre drágábbak. Magyarországon a termesztésük jelentősen visszaesett, ezért a boltokban kapható termékek többsége importból érkezik. A klímaváltozás azonban a külföldi termelést is sújtja, így ezek a gyümölcsök még drágábbá válhatnak.

A cseresznye helyzete sem kedvező. A gyümölcs rendkívül érzékeny a virágzás időszakában jelentkező hőmérséklet-ingadozásokra. Az elmúlt években a hirtelen felmelegedéseket gyakran váratlan fagyok követték, ami komoly terméskiesést okozott.

A cseresznye virága rendkívül érzékeny a hirtelen hőmérséklet-változásokra

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Veszélybe kerülhet az avokádó is, amely rendkívül vízigényes növény. A fő termőterületeket sújtó aszályok miatt egyre nehezebb gazdaságosan termeszteni.

Komoly gondok vannak a déli gyümölcsök termesztésével

A narancsültetvényeket világszerte pusztítja az úgynevezett citruszöldülés nevű betegség, amelyet egy apró rovar terjeszt. A fertőzés már most komoly károkat okoz Brazíliában és Floridában, amelyek a világ legfontosabb narancstermő régiói közé tartoznak.

A banánt pedig egy agresszív gombás fertőzés, a Panama-kór fenyegeti. A szakértők szerint a boltokban kapható Cavendish banán különösen sérülékeny, mert a termesztett fajták genetikailag nagyon hasonlóak egymáshoz.

A szakemberek szerint a következő években egyre gyakoribb lehet az áruhiány és az erőteljes drágulás, ami alapjaiban változtathatja meg, milyen gyümölcsök kerülnek a magyar boltok polcaira.

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