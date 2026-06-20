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Két hétig nem jár ez a vonal – sok utast érint a változás

Tegnap, 7:59
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Június 20-tól ideiglenesen változik a tömegközlekedés rendje Csepelen. A H7-es HÉV vonalán karbantartási munkák miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, emellett több autóbusz menetrendje is módosul.
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h7közlekedésHÉVpótlóbusz

Június 20-án, szombaton üzemkezdettől július 6-án üzemzárásig nem közlekedik a H7-es HÉV a Boráros tér és Csepel között karbantartási munkák miatt.

A H7-es vonalán július 6-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat - Fotó: Gáll Regina Adrienn
A H7-es vonalán július 6-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat - Fotó: Gáll Regina Adrienn

A kieső szakaszon Csepel, Szent Imre tér és a Boráros tér között pótlóbuszok közlekednek. A BKK tájékoztatása szerint a pótlóbuszokon kerékpárszállításra nincs lehetőség.

Milyen alternatív járatokkal lehet utazni a H7-es helyett?

A Szent Imre tér és Csepel végállomás között az alábbi autóbuszjáratok igénybevételét ajánlják:

  • 35-ös autóbusz
  • 36-os autóbusz
  • 38-as autóbusz
  • 38A autóbusz
  • 71-es autóbusz
  • 138-as autóbusz
  • 148-as autóbusz
  • 151-es autóbusz
  • 152-es autóbusz
  • 159-es autóbusz
  • 238-as autóbusz
  • 278-as autóbusz

A csatlakozások biztosítása érdekében egyes járatok menetrendje is változik a felújítás ideje alatt.

A 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as és a 278-as autóbusz egyes kora reggeli és késő esti indulásai módosulnak. Emellett a 71-es, a 152-es és a 159-es autóbusz késő esti indulásainál is változásokra kell számítani.

A korlátozás a tervek szerint július 6-án üzemzáráskor ér véget, ezt követően a H7-es HÉV ismét a megszokott rend szerint közlekedik.

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