Két hétig nem jár ez a vonal – sok utast érint a változás

Június 20-án, szombaton üzemkezdettől július 6-án üzemzárásig nem közlekedik a H7-es HÉV a Boráros tér és Csepel között karbantartási munkák miatt.
A kieső szakaszon Csepel, Szent Imre tér és a Boráros tér között pótlóbuszok közlekednek. A BKK tájékoztatása szerint a pótlóbuszokon kerékpárszállításra nincs lehetőség.
Milyen alternatív járatokkal lehet utazni a H7-es helyett?
A Szent Imre tér és Csepel végállomás között az alábbi autóbuszjáratok igénybevételét ajánlják:
- 35-ös autóbusz
- 36-os autóbusz
- 38-as autóbusz
- 38A autóbusz
- 71-es autóbusz
- 138-as autóbusz
- 148-as autóbusz
- 151-es autóbusz
- 152-es autóbusz
- 159-es autóbusz
- 238-as autóbusz
- 278-as autóbusz
A csatlakozások biztosítása érdekében egyes járatok menetrendje is változik a felújítás ideje alatt.
A 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as és a 278-as autóbusz egyes kora reggeli és késő esti indulásai módosulnak. Emellett a 71-es, a 152-es és a 159-es autóbusz késő esti indulásainál is változásokra kell számítani.
A korlátozás a tervek szerint július 6-án üzemzáráskor ér véget, ezt követően a H7-es HÉV ismét a megszokott rend szerint közlekedik.
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