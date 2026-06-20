Két hétig nem jár ez a vonal – sok utast érint a változás

Június 20-án, szombaton üzemkezdettől július 6-án üzemzárásig nem közlekedik a H7-es HÉV a Boráros tér és Csepel között karbantartási munkák miatt.

A H7-es vonalán július 6-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat - Fotó: Gáll Regina Adrienn

A kieső szakaszon Csepel, Szent Imre tér és a Boráros tér között pótlóbuszok közlekednek. A BKK tájékoztatása szerint a pótlóbuszokon kerékpárszállításra nincs lehetőség.

Milyen alternatív járatokkal lehet utazni a H7-es helyett?

A Szent Imre tér és Csepel végállomás között az alábbi autóbuszjáratok igénybevételét ajánlják:

35-ös autóbusz

36-os autóbusz

38-as autóbusz

38A autóbusz

71-es autóbusz

138-as autóbusz

148-as autóbusz

151-es autóbusz

152-es autóbusz

159-es autóbusz

238-as autóbusz

278-as autóbusz

A csatlakozások biztosítása érdekében egyes járatok menetrendje is változik a felújítás ideje alatt.

A 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as és a 278-as autóbusz egyes kora reggeli és késő esti indulásai módosulnak. Emellett a 71-es, a 152-es és a 159-es autóbusz késő esti indulásainál is változásokra kell számítani.

A korlátozás a tervek szerint július 6-án üzemzáráskor ér véget, ezt követően a H7-es HÉV ismét a megszokott rend szerint közlekedik.