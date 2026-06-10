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hajhullás

Így állíthatja meg a hajhullást természetes módon – milliók esküsznek erre a gyógynövényre

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Egy több mint ezer éve alkalmazott gyógynövény került ismét a tudományos érdeklődés középpontjába. A hajhullás kezelésében új lehetőséget jelenthet egy olyan növény, amelyet a kínai gyógyászat évszázadok óta használ, és amelynek hatásait ma már modern kutatások is vizsgálják. A szakemberek szerint több különböző biológiai folyamatra is hatással lehet, amelyek szerepet játszanak a hajritkulás kialakulásában.
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hajhullástermészetes módszergyógynövény

A hajhullás világszerte emberek millióit érinti, és a leggyakoribb formája az androgenetikus alopécia, amelyet férfias vagy női típusú hajvesztésként is ismernek. A folyamat során a hajtüsző fokozatosan zsugorodik, ami egyre vékonyabb hajszálak kialakulásához vezethet. A témában megjelent, a Science Daily által ismertetett tanulmány szerint egy hagyományos kínai gyógynövény, a Polygonum multiflorum több olyan biológiai mechanizmusra is hatással lehet, amelyek összefüggésben állnak a hajvesztéssel és a hajnövekedéssel.

A hajhullás egyik leggyakoribb formája az androgenetikus alopécia
A hajhullás egyik leggyakoribb formája az androgenetikus alopécia
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A Polygonum multiflorum (más néven He Shou Wu) egy hagyományos kínai gyógynövény, amelyet több mint ezer éve alkalmaznak a kínai gyógyászatban. A növény gyökerét különböző egészségügyi problémák kezelésére használták, a hagyomány szerint pedig hozzájárulhat a haj egészségének megőrzéséhez és az őszülés lassításához is. A modern kutatások szerint a növény többféle hatóanyagot tartalmaz, amelyek befolyásolhatják a hormonális folyamatokat, a sejtek működését és a vérkeringést. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a Polygonum multiflorum hatásait még további klinikai vizsgálatoknak kell megerősíteniük, és alkalmazása előtt érdemes szakember véleményét kikérni.

A kutatók szerint a Polygonum multiflorum nem csupán egyetlen módon fejtheti ki hatását. A vizsgálatok alapján mérsékelheti a dihidrotesztoszteron (DHT) hormon hatását, amely kulcsszerepet játszik az androgenetikus alopécia kialakulásában.

A tanulmány szerint a gyógynövény:

  • segíthet megvédeni a hajtüszőket,
  • támogathatja a sejtek túlélését,
  • serkentheti a regenerációs folyamatokat,
  • javíthatja a fejbőr vérellátását,
  • elősegítheti a hajnövekedéshez kapcsolódó jelátviteli folyamatokat.

A kutatók szerint éppen ez a többirányú hatás teszi különösen érdekessé a növényt a hajápolás és a hajhullás elleni kezelések szempontjából.

Melyik gyógynövény segíthet hajhullás ellen?

A legújabb kutatások alapján a Polygonum multiflorum az egyik legígéretesebb gyógynövény lehet a hajhullás kezelésében. A tudományos eredmények szerint a növény egyszerre több olyan folyamatot is befolyásolhat, amelyek a hajritkulás kialakulásához vezetnek.

A szakemberek ugyanakkor kiemelik, hogy a jelenlegi bizonyítékok nagy része laboratóriumi és korlátozott klinikai vizsgálatokból származik, ezért további kutatásokra van szükség.

Hogyan csökkenthető a hajhullás természetes módszerekkel?

A szakértők szerint az alábbi tényezők segíthetnek a haj egészségének megőrzésében:

  • kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend,
  • megfelelő fehérje-, vas- és cinkbevitel,
  • a tartós stressz csökkentése,
  • rendszeres fejbőrápolás,
  • a túlzott hőkezelés és vegyi beavatkozások kerülése,
  • elegendő alvás,
  • a dohányzás mellőzése,
  • a fejbőr vérkeringésének támogatása.

Mitől alakul ki az androgén eredetű hajhullás?

Az androgenetikus alopécia kialakulásában genetikai és hormonális tényezők egyaránt szerepet játszanak. A legfontosabb hormon a dihidrotesztoszteron (DHT), amely érzékeny egyéneknél fokozatosan összezsugoríthatja a hajtüszőket. Ennek következtében a hajszálak egyre vékonyabbá válnak, majd idővel a haj növekedése jelentősen lelassulhat vagy teljesen meg is szűnhet.

Melyek a hajhullás leggyakoribb okai férfiaknál és nőknél?

A hajhullás hátterében számos tényező állhat:

  • genetikai hajlam,
  • hormonális változások,
  • tartós stressz,
  • vitamin- és ásványianyag-hiány,
  • bizonyos betegségek,
  • gyógyszerek mellékhatásai,
  • fejbőrproblémák,
  • életmódbeli tényezők.

A szakemberek szerint a pontos ok feltárása kulcsfontosságú a megfelelő kezelés kiválasztásához.

Bár a minoxidil és más jelenleg alkalmazott kezelések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hajhullás elleni küzdelemben, a Polygonum multiflorum új kutatási irányt nyithat. A szakértők szerint azonban még további, nagyszabású humán vizsgálatokra lesz szükség annak megállapítására, hogy a gyógynövény valóban hatékony és biztonságos megoldást jelenthet-e a jövőben.

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