Így állíthatja meg a hajhullást természetes módon – milliók esküsznek erre a gyógynövényre

A hajhullás világszerte emberek millióit érinti, és a leggyakoribb formája az androgenetikus alopécia, amelyet férfias vagy női típusú hajvesztésként is ismernek. A folyamat során a hajtüsző fokozatosan zsugorodik, ami egyre vékonyabb hajszálak kialakulásához vezethet. A témában megjelent, a Science Daily által ismertetett tanulmány szerint egy hagyományos kínai gyógynövény, a Polygonum multiflorum több olyan biológiai mechanizmusra is hatással lehet, amelyek összefüggésben állnak a hajvesztéssel és a hajnövekedéssel.

A hajhullás egyik leggyakoribb formája az androgenetikus alopécia

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A kutatók szerint a Polygonum multiflorum nem csupán egyetlen módon fejtheti ki hatását. A vizsgálatok alapján mérsékelheti a dihidrotesztoszteron (DHT) hormon hatását, amely kulcsszerepet játszik az androgenetikus alopécia kialakulásában.

A tanulmány szerint a gyógynövény:

segíthet megvédeni a hajtüszőket,

támogathatja a sejtek túlélését,

serkentheti a regenerációs folyamatokat,

javíthatja a fejbőr vérellátását,

elősegítheti a hajnövekedéshez kapcsolódó jelátviteli folyamatokat.

A kutatók szerint éppen ez a többirányú hatás teszi különösen érdekessé a növényt a hajápolás és a hajhullás elleni kezelések szempontjából.

Melyik gyógynövény segíthet hajhullás ellen?

A legújabb kutatások alapján a Polygonum multiflorum az egyik legígéretesebb gyógynövény lehet a hajhullás kezelésében. A tudományos eredmények szerint a növény egyszerre több olyan folyamatot is befolyásolhat, amelyek a hajritkulás kialakulásához vezetnek.

A szakemberek ugyanakkor kiemelik, hogy a jelenlegi bizonyítékok nagy része laboratóriumi és korlátozott klinikai vizsgálatokból származik, ezért további kutatásokra van szükség.

Hogyan csökkenthető a hajhullás természetes módszerekkel?

A szakértők szerint az alábbi tényezők segíthetnek a haj egészségének megőrzésében:

kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend,

megfelelő fehérje-, vas- és cinkbevitel,

a tartós stressz csökkentése,

rendszeres fejbőrápolás,

a túlzott hőkezelés és vegyi beavatkozások kerülése,

elegendő alvás,

a dohányzás mellőzése,

a fejbőr vérkeringésének támogatása.

Mitől alakul ki az androgén eredetű hajhullás? Az androgenetikus alopécia kialakulásában genetikai és hormonális tényezők egyaránt szerepet játszanak. A legfontosabb hormon a dihidrotesztoszteron (DHT), amely érzékeny egyéneknél fokozatosan összezsugoríthatja a hajtüszőket. Ennek következtében a hajszálak egyre vékonyabbá válnak, majd idővel a haj növekedése jelentősen lelassulhat vagy teljesen meg is szűnhet.

Melyek a hajhullás leggyakoribb okai férfiaknál és nőknél?

A hajhullás hátterében számos tényező állhat:

genetikai hajlam,

hormonális változások,

tartós stressz,

vitamin- és ásványianyag-hiány,

bizonyos betegségek,

gyógyszerek mellékhatásai,

fejbőrproblémák,

életmódbeli tényezők.

A szakemberek szerint a pontos ok feltárása kulcsfontosságú a megfelelő kezelés kiválasztásához.