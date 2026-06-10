Így állíthatja meg a hajhullást természetes módon – milliók esküsznek erre a gyógynövényre

A hajhullás világszerte emberek millióit érinti, és a leggyakoribb formája az androgenetikus alopécia, amelyet férfias vagy női típusú hajvesztésként is ismernek. A folyamat során a hajtüsző fokozatosan zsugorodik, ami egyre vékonyabb hajszálak kialakulásához vezethet. A témában megjelent, a Science Daily által ismertetett tanulmány szerint egy hagyományos kínai gyógynövény, a Polygonum multiflorum több olyan biológiai mechanizmusra is hatással lehet, amelyek összefüggésben állnak a hajvesztéssel és a hajnövekedéssel.
A kutatók szerint a Polygonum multiflorum nem csupán egyetlen módon fejtheti ki hatását. A vizsgálatok alapján mérsékelheti a dihidrotesztoszteron (DHT) hormon hatását, amely kulcsszerepet játszik az androgenetikus alopécia kialakulásában.
A tanulmány szerint a gyógynövény:
- segíthet megvédeni a hajtüszőket,
- támogathatja a sejtek túlélését,
- serkentheti a regenerációs folyamatokat,
- javíthatja a fejbőr vérellátását,
- elősegítheti a hajnövekedéshez kapcsolódó jelátviteli folyamatokat.
A kutatók szerint éppen ez a többirányú hatás teszi különösen érdekessé a növényt a hajápolás és a hajhullás elleni kezelések szempontjából.
Melyik gyógynövény segíthet hajhullás ellen?
A legújabb kutatások alapján a Polygonum multiflorum az egyik legígéretesebb gyógynövény lehet a hajhullás kezelésében. A tudományos eredmények szerint a növény egyszerre több olyan folyamatot is befolyásolhat, amelyek a hajritkulás kialakulásához vezetnek.
A szakemberek ugyanakkor kiemelik, hogy a jelenlegi bizonyítékok nagy része laboratóriumi és korlátozott klinikai vizsgálatokból származik, ezért további kutatásokra van szükség.
Hogyan csökkenthető a hajhullás természetes módszerekkel?
A szakértők szerint az alábbi tényezők segíthetnek a haj egészségének megőrzésében:
- kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend,
- megfelelő fehérje-, vas- és cinkbevitel,
- a tartós stressz csökkentése,
- rendszeres fejbőrápolás,
- a túlzott hőkezelés és vegyi beavatkozások kerülése,
- elegendő alvás,
- a dohányzás mellőzése,
- a fejbőr vérkeringésének támogatása.
Mitől alakul ki az androgén eredetű hajhullás?
Az androgenetikus alopécia kialakulásában genetikai és hormonális tényezők egyaránt szerepet játszanak. A legfontosabb hormon a dihidrotesztoszteron (DHT), amely érzékeny egyéneknél fokozatosan összezsugoríthatja a hajtüszőket. Ennek következtében a hajszálak egyre vékonyabbá válnak, majd idővel a haj növekedése jelentősen lelassulhat vagy teljesen meg is szűnhet.
Melyek a hajhullás leggyakoribb okai férfiaknál és nőknél?
A hajhullás hátterében számos tényező állhat:
- genetikai hajlam,
- hormonális változások,
- tartós stressz,
- vitamin- és ásványianyag-hiány,
- bizonyos betegségek,
- gyógyszerek mellékhatásai,
- fejbőrproblémák,
- életmódbeli tényezők.
A szakemberek szerint a pontos ok feltárása kulcsfontosságú a megfelelő kezelés kiválasztásához.
Bár a minoxidil és más jelenleg alkalmazott kezelések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hajhullás elleni küzdelemben, a Polygonum multiflorum új kutatási irányt nyithat. A szakértők szerint azonban még további, nagyszabású humán vizsgálatokra lesz szükség annak megállapítására, hogy a gyógynövény valóban hatékony és biztonságos megoldást jelenthet-e a jövőben.
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A Polygonum multiflorum (más néven He Shou Wu) egy hagyományos kínai gyógynövény, amelyet több mint ezer éve alkalmaznak a kínai gyógyászatban. A növény gyökerét különböző egészségügyi problémák kezelésére használták, a hagyomány szerint pedig hozzájárulhat a haj egészségének megőrzéséhez és az őszülés lassításához is. A modern kutatások szerint a növény többféle hatóanyagot tartalmaz, amelyek befolyásolhatják a hormonális folyamatokat, a sejtek működését és a vérkeringést. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a Polygonum multiflorum hatásait még további klinikai vizsgálatoknak kell megerősíteniük, és alkalmazása előtt érdemes szakember véleményét kikérni.