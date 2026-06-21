Háromra emelkedett a halálos áldozatok száma a 77-es főúti tragédiának – új részletek derültek ki

A Veszprémi Rendőrkapitányság továbbra is vizsgálja annak a halálos balesetnek a körülményeit, amely szombaton 23 óra 26 perckor történt a 77-es számú főúton, Tótvázsony külterületén.

A halálos baleset után hosszú órákra teljesen lezárták a 77-es főút érintett szakaszát

Fotó: Facebook/Ajkamentők

A baleset során két személygépkocsi ütközött frontálisan. A korábbi tájékoztatás szerint két ember a helyszínen életét vesztette, azóta azonban kiderült, hogy a tragédia egy harmadik áldozatot is követelt – számolt be róla a VEOL.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kórházba szállított egyik sérült, a Ford gépkocsi vezetője később belehalt sérüléseibe. Ezzel a baleset halálos áldozatainak száma háromra emelkedett.

Az Ajkamentők közösségi oldalán közzétett információi alapján a helyszínre több mentőegységet, köztük az ajkai esetkocsit is riasztották. A balesetben összesen hatan sérültek meg, köztük egy gyermek is. A mentők három ember újraélesztését kezdték meg, közülük egy esetben sikerült visszaállítani az életfunkciókat.

A rendelkezésre álló információk szerint egy Opel személyautó Veszprém felől Nagyvázsony irányába haladt, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a vele szemben érkező Forddal. Az ütközés erejétől a Ford az árokba sodródott és felborult.

A halálos baleset sérültjeit továbbra is kórházban ápolják

A Fordban öten utaztak, míg az Opelben egyedül a sofőr tartózkodott. A baleset következtében valamennyi érintett súlyos sérüléseket szenvedett. A sérülteket kórházba szállították, ahol jelenleg is ápolják őket, köztük egy körülbelül 11 éves fiút is.