Frontálisan ütközött két autó – ketten meghaltak, négyen megsérültek

A késő esti órákban két személygépkocsi ütközött össze a 77-es főúton, Tótvázsony külterületén. A rendelkezésre álló információk szerint a halálos baleset 23 óra 26 perc körül történt – számolt be róla a VEOL.

A halálos baleset miatt teljes útzár volt a 77-es főúton (képünk illusztáció)

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A halálos baleset két áldozatot követelt

A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés következtében két ember a helyszínen meghalt, további négy személy pedig megsérült. A mentés és a műszaki beavatkozás idején teljes útzár volt érvényben az érintett útszakaszon.

A helyszíni munkálatok során a sérültek kiszabadításához speciális műszaki eszközöket is alkalmaztak. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.

A tótvázsonyi balesetet megelőzően szombat reggel Csetény külterületén történt egy másik halálos közúti baleset is Veszprém vármegyében.