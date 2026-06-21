Frontálisan ütközött két autó – ketten meghaltak, négyen megsérültek

Szombat este súlyos közúti szerencsétlenség történt Veszprém vármegyében. A halálos baleset során két személyautó ütközött össze frontálisan Tótvázsony külterületén, a tragédiában ketten életüket vesztették, többen pedig megsérültek.
A késő esti órákban két személygépkocsi ütközött össze a 77-es főúton, Tótvázsony külterületén. A rendelkezésre álló információk szerint a halálos baleset 23 óra 26 perc körül történt – számolt be róla a VEOL.
A halálos baleset két áldozatot követelt
A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés következtében két ember a helyszínen meghalt, további négy személy pedig megsérült. A mentés és a műszaki beavatkozás idején teljes útzár volt érvényben az érintett útszakaszon.
A helyszíni munkálatok során a sérültek kiszabadításához speciális műszaki eszközöket is alkalmaztak. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.
A tótvázsonyi balesetet megelőzően szombat reggel Csetény külterületén történt egy másik halálos közúti baleset is Veszprém vármegyében.
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