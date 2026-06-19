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halálos baleset

Újabb haláleset történt a szegedi BYD gyárépítkezésen – egy munkás meghalt

2026. június 19. 13:55
Olvasási idő: 3 perc
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Egy munkás életét vesztette a szegedi BYD-gyár építési területén. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, az ügyben büntetőeljárás indult.
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halálos balesetBYDSzeged

A szegedi BYD-gyár építkezésén egy munkás életét vesztette egy közlekedési incidens következtében. A halálos baleset során a férfi két munkagépként használt jármű közé került, és olyan sérüléseket szenvedett, amelyekbe a helyszínen belehalt.

A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – Képünk illusztráció Fotó: Pexels
A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – Képünk illusztráció
Fotó: Pexels

A Délmagyar információi szerint egy teherautó és egy rakodógép közelében történt az eset. A helyszínre mentőegységek és mentőhelikopter is érkezett, azonban a sérült életét az újraélesztési kísérletek ellenére sem sikerült megmenteni.

Mit lehet tudni a halálos baleset körülményeiről?

A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia egy munkaterületen történt járműmozgás közben következett be. A hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit, és büntetőeljárást indítottak az ügyben.

A balesetben érintett munkás kínai állampolgár volt. A nyomozás célja annak megállapítása, hogy történt-e mulasztás vagy szabályszegés a munkavégzés során.

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