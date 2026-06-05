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halpusztulás

Kilószámra merték ki a haltetemeket egy magyar patakból – védett fajok is érintettek

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Döbbenetes állapotokra lettek figyelmesek Szombathelyen, ahol egy 700 méteres szakaszon haltömeget találtak. A szakemberek szerint a halpusztulás hátterében akár emberi beavatkozás is állhat.
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Tömeges halpusztulást észleltek a Perint patak szombathelyi szakaszán, az eset kapcsán természetkárosítás gyanúja is felmerült. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága szerint a halpusztulás során egy 700 méteres szakaszon gyűjtöttek össze tetemeket, amelyek több mint egy tucat halfajt érintettek – írja az Agroinform.

Tömeges halpusztulást észleltek a Perint patak szombathelyi szakaszán
Tömeges halpusztulást észleltek a Perint patak szombathelyi szakaszán (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halpusztulás a Perint pataknál: védett fajok is érintettek

Nemrég értesült az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága arról, hogy a Perint patak szombathelyi szakaszán ismét halpusztulás történt. A természetvédelmi őr a helyszínen egy 700 méteres szakaszon 8 kilogrammnyi haltetemet gyűjtött össze. Összesen 448 egyedet azonosítottak, amelyek 12 halfajhoz tartoztak, közülük 336 védett volt. A legnagyobb számban a dunai küllő fordult elő 314 példánnyal, mellettük balkáni/bolgár csíkból és szivárványos ökléből 6-6 példányt, kövi csíkból 5, sujtásos küszből szintén 5 egyedet azonosítottak. 

A védett halak természetvédelmi értéke összesen 3.330.000 forint volt.

Az igazgatóság szerint a tömeges halpusztulás Szombathelyen feltehetően emberi tevékenység következménye, akár szándékos, akár gondatlan formában. Emiatt természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek. A Sorok-Perint víz oxigéndús élőhely, ugyanakkor a szennyvíztisztítótól északra eső szakasz ökológiailag elszigetelődött a Rábától, ami sérülékenyebbé teszi az élővilágot. Korábban is történt hasonló halpusztulás, de a vizsgálatok eddig nem vezettek eredményre.

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Aggasztó jelenségre figyelmeztetnek a szakemberek a Balaton térségében. Tömeges halpusztulás indult el a tihanyi Belső-tóban, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy egyelőre ne közelítsék meg a tópartot.

 

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Az Amazonas után már Magyarországon is felbukkant a férfiak rémálma. A „hererágó halként” emlegetett pacu a Dunában is megjelent, és bár alapvetően békés, harapásával súlyos sérüléseket okozhat a gyanútlan fürdőzőknek.

 

 

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