Kilószámra merték ki a haltetemeket egy magyar patakból – védett fajok is érintettek

Tömeges halpusztulást észleltek a Perint patak szombathelyi szakaszán, az eset kapcsán természetkárosítás gyanúja is felmerült. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága szerint a halpusztulás során egy 700 méteres szakaszon gyűjtöttek össze tetemeket, amelyek több mint egy tucat halfajt érintettek – írja az Agroinform.

Tömeges halpusztulást észleltek a Perint patak szombathelyi szakaszán (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halpusztulás a Perint pataknál: védett fajok is érintettek

Nemrég értesült az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága arról, hogy a Perint patak szombathelyi szakaszán ismét halpusztulás történt. A természetvédelmi őr a helyszínen egy 700 méteres szakaszon 8 kilogrammnyi haltetemet gyűjtött össze. Összesen 448 egyedet azonosítottak, amelyek 12 halfajhoz tartoztak, közülük 336 védett volt. A legnagyobb számban a dunai küllő fordult elő 314 példánnyal, mellettük balkáni/bolgár csíkból és szivárványos ökléből 6-6 példányt, kövi csíkból 5, sujtásos küszből szintén 5 egyedet azonosítottak.

A védett halak természetvédelmi értéke összesen 3.330.000 forint volt.

Az igazgatóság szerint a tömeges halpusztulás Szombathelyen feltehetően emberi tevékenység következménye, akár szándékos, akár gondatlan formában. Emiatt természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek. A Sorok-Perint víz oxigéndús élőhely, ugyanakkor a szennyvíztisztítótól északra eső szakasz ökológiailag elszigetelődött a Rábától, ami sérülékenyebbé teszi az élővilágot. Korábban is történt hasonló halpusztulás, de a vizsgálatok eddig nem vezettek eredményre.