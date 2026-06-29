Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást – mutatjuk, meddig marad érvényben

A HungaroMet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos július 1-jén (szerda) 24 óráig meghosszabbította a június 27. óta érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére.

A harmadfokú hőségriasztás miatt szerdáig fokozott óvatosságra kérik a lakosságot az ország egész területén

Fotó: Karnok Csaba

A közlemény szerint a tartós, helyenként a 40 Celsius-fokot megközelítő hőség jelentős terhelést ró a szervezetre, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel. A szakemberek elsősorban vízfogyasztást javasolnak, miközben az alkoholos, koffeintartalmú és magas cukortartalmú italok kerülését ajánlják.

A hatóságok azt kérik, hogy lehetőség szerint 11 és 16 óra között senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, és ebben az időszakban a megerőltető fizikai munkát is érdemes elkerülni.

Harmadfokú hőségriasztás: a munkáltatóknak is feladatuk van

A közlemény szerint a szabadtéren dolgozók számára elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet kell biztosítani. A munkavégzést – ahol erre lehetőség van – célszerű a reggeli vagy a késő délutáni órákra átszervezni - írja a Katasztrófavédelem honlapja.

A lakosságot arra is kérik, hogy otthonaikat megfelelő árnyékolással és szellőztetéssel hűtsék, illetve lehetőség szerint keressék fel a légkondicionált közösségi helyiségeket.

Kiemelt figyelmet kérnek az idősekre

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Érdemes rendszeresen felhívni vagy meglátogatni őket, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak-e, illetve megfelelően tudják-e hűteni otthonukat.

A közlemény szerint a hőségriasztás június 20-i kezdete óta a tűzoltókat már több mint 200 olyan egyedül élő idős emberhez riasztották, akik nem adtak magukról életjelet.

Tűzveszély és szén-monoxid is fenyeget

A közlemény felhívja a figyelmet arra is, hogy gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Ha valaki ilyen esetet észlel, azonnal értesítse a 112-es segélyhívót.

Emellett továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a kiszáradt növényzet miatt már a legkisebb hő- vagy szikraforrás is tüzet okozhat, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot és a mezőgazdasági munkát végzőket.