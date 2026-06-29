A szerda éjfélig meghosszabbított harmadfokú hőségrihasztás miatt Magyar Péter videóüzenetében arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes ivóvizet.

A harmadfokú hőségrihasztás idején a lakosságot takarékos ivóvíz-használatra kérik

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A miniszterelnök közölte, hogy a következő két napban továbbra is 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, ami egyszerre terheli a lakosságot, a víziközmű-rendszereket, az egészségügyet, a közlekedést és az energetikai infrastruktúrát. Elmondása szerint jelenleg a vízellátás jelenti a legnagyobb kihívást.

Tájékoztatása szerint a Dunamenti Regionális Vízmű szolgáltatási területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás, több Pest és Nógrád vármegyei településen pedig már vízhiány alakult ki. Szadán hétfőn a túlzott fogyasztás miatt átmenetileg megszűnt a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás, ezért a Nemzeti Vízművek, a katasztrófavédelem és a honvédség vízszállító járművekkel avatkozott be.

Magyar Péter elmondta, hogy a hétvégén országosan 55 százalékkal haladta meg a vízigény az átlagos fogyasztást, egyes településeken pedig a megszokott mennyiség kétszeresét is elérte. Figyelmeztetett:

Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.

A miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes ivóvizet, ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek medencét.

A videó végén köszönetet mondott a tűzoltóknak, mentőknek, rendőröknek, katonáknak, vízügyi szakembereknek, szociális munkásoknak, önkormányzati dolgozóknak és önkénteseknek, majd azzal zárta üzenetét: