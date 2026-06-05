Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Fontos

Nyugdíjas SZÉP-kártya: mutatjuk, mikortól, mennyi pénz érkezhet, és mire lehet költeni

hasnyálmirigyrák

Elárulta a magyar kézilabdaedző, hogyan harcol sikeresen a hasnyálmirigyrákkal

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagyon nehéz hónapok vannak Zsiga Gyula mögött, de jó úton jár a súlyos betegséggel vívott harcban a legendás kézilabdaedző. A Dunaferr korábbi sikerkovácsa hasnyálmirigyrákkal küzd, s Facebook-bejegyzésében először vallott az állapotáról – szerencsére több mint reménykeltő hírekről számolhatott be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hasnyálmirigyrákZsiga Gyulakezelésterápiakézilabda

A női válogatott korábbi szövetségi kapitányáról, az OTP Bank-Pick Szeged akadémiai sportigazgatójáról, Zsiga Gyuláról kézilabdás berkekben egy ideje már lehetett hallani, hogy súlyos betegséggel, hasnyálmirigyrákkal küzd, csütörtökön pedig nyilvánosan is megszólalt ezzel kapcsolatban, számolt be a Blikk.

hasnyálmirigyrák
Zsiga Gyula sikeresen vette fel a harcot a gyilkos kór, a hasnyálmirigyrák ellen
Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Anikó

Eltűnőben a hasnyálmirigyrák

Kedves Barátaim, Ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőttti PET-CT jó eredménnyel zárult. Az áttétek eltűntek és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktivitást. Azért még 6 kemót kapni fogok és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van mint a remény! A szeretet körülvesz, amiért nagyon hálás vagyok Ildinek és a gyerekeknek!

 – írta a Facebook-oldalán csütörtökön Zsiga Gyula, s egy mosolygós kórházi fotót is megosztott.

Ezt követően oldalát elárasztották a jókívánságok, a tréner pedig nagyon hálás mindezekért.

„Hihetetlen az a nagyon sok jókívánság és bátorító üzenet, amit kaptam Tőletek. Nagyon köszönöm mindenkinek” – írta egy újabb érzelmes posztban a korábbi szövetségi ­kapitány.

Januárban jött a sokkoló diagnózis

A 66 éves szakember elárulta a lapnak, hogy a betegséget idén januárban fedezték fel. Nem is közvetlenül a daganat miatt került orvoshoz, hanem egy másik panasz kivizsgálása során derült fény a súlyos problémára. A diagnózis természetesen sokkoló volt, ám családjával együtt úgy döntöttek, nem adják fel a harcot.

Felesége és két fia a kezdetektől fogva mindenben támogatta. A család rengeteg szakirodalmat olvasott, motivációs történeteket és filmeket nézett, hogy erőt merítsenek a nehéz időszakban. A szakember szerint ez segített abban, hogy már a kezdetektől pozitívan álljon a gyógyuláshoz.

Tulajdonképpen az első perctől hittem benne, hogy nekem sikerülni fog a felépülés

 – jelentette ki.

Mindössze 5-10 százalék esélye volt

Az elmúlt hónapok rendkívül megterhelőek voltak. Zsiga Gyula már kilenc kemoterápiás kezelésen esett át, miközben szigorú diétát követ és külön szakemberek segítségével alakította át életmódját. A gyógyulás érdekében minden részletre odafigyel: a táplálkozásra, a mozgásra és a lelki állapotára egyaránt. Mindezek mellett a munkát sem hagyta abba, továbbra is aktívan dolgozik az OTP Bank-Pick Szeged akadémiáján.

A mostani eredmény különösen nagy jelentőséggel bír. A szakember szerint mindössze 5-10 százalékos esély volt arra, hogy ilyen kedvező állapot alakuljon ki.

Szerencsésnek érzem magam

 – fogalmazott, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a küzdelem még korántsem ért véget.

A harc folytatódik

Az áttétek eltűnése és a daganat aktivitásának megszűnése óriási előrelépés, de további kezelések várnak rá. Még hat kemoterápiás kezelést kell kapnia, ezt követően pedig újabb képalkotó vizsgálatok döntenek majd a folytatásról. A magyar kézilabda egyik legismertebb alakja azonban továbbra is bizakodó.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Áttörheti a rákos sejtek védvonalát az egyik kedvelt vitamin

Új megközelítést jelenthet a hasnyálmirigyrák kezelésében egy D-vitamin-analóg és a hagyományos kemoterápia kombinációja. Egy kisebb klinikai vizsgálat adatai szerint a módszer biztonságos, és a daganatot körülvevő szöveti gát átalakításával fogékonyabbá teheti a rákos sejteket a kezelésekre.

Végstádiumú rák kezelésében hozhat áttörést a forgalomba kerülő új tabletta

Jelentős áttörést hozhat egy új kísérleti gyógyszer az egyik leghalálosabb daganattípus kezelésében. A végstádiumú hasnyálmirigyrákos betegek túlélési ideje csaknem a duplájára nőtt az új tablettának köszönhetően egy nagyszabású vizsgálatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!