Elárulta a magyar kézilabdaedző, hogyan harcol sikeresen a hasnyálmirigyrákkal

A női válogatott korábbi szövetségi kapitányáról, az OTP Bank-Pick Szeged akadémiai sportigazgatójáról, Zsiga Gyuláról kézilabdás berkekben egy ideje már lehetett hallani, hogy súlyos betegséggel, hasnyálmirigyrákkal küzd, csütörtökön pedig nyilvánosan is megszólalt ezzel kapcsolatban, számolt be a Blikk.

Zsiga Gyula sikeresen vette fel a harcot a gyilkos kór, a hasnyálmirigyrák ellen

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Anikó

Eltűnőben a hasnyálmirigyrák

Kedves Barátaim, Ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőttti PET-CT jó eredménnyel zárult. Az áttétek eltűntek és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktivitást. Azért még 6 kemót kapni fogok és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van mint a remény! A szeretet körülvesz, amiért nagyon hálás vagyok Ildinek és a gyerekeknek!

– írta a Facebook-oldalán csütörtökön Zsiga Gyula, s egy mosolygós kórházi fotót is megosztott.

Ezt követően oldalát elárasztották a jókívánságok, a tréner pedig nagyon hálás mindezekért.

„Hihetetlen az a nagyon sok jókívánság és bátorító üzenet, amit kaptam Tőletek. Nagyon köszönöm mindenkinek” – írta egy újabb érzelmes posztban a korábbi szövetségi ­kapitány.

Januárban jött a sokkoló diagnózis

A 66 éves szakember elárulta a lapnak, hogy a betegséget idén januárban fedezték fel. Nem is közvetlenül a daganat miatt került orvoshoz, hanem egy másik panasz kivizsgálása során derült fény a súlyos problémára. A diagnózis természetesen sokkoló volt, ám családjával együtt úgy döntöttek, nem adják fel a harcot.

Felesége és két fia a kezdetektől fogva mindenben támogatta. A család rengeteg szakirodalmat olvasott, motivációs történeteket és filmeket nézett, hogy erőt merítsenek a nehéz időszakban. A szakember szerint ez segített abban, hogy már a kezdetektől pozitívan álljon a gyógyuláshoz.

Tulajdonképpen az első perctől hittem benne, hogy nekem sikerülni fog a felépülés

– jelentette ki.

Mindössze 5-10 százalék esélye volt

Az elmúlt hónapok rendkívül megterhelőek voltak. Zsiga Gyula már kilenc kemoterápiás kezelésen esett át, miközben szigorú diétát követ és külön szakemberek segítségével alakította át életmódját. A gyógyulás érdekében minden részletre odafigyel: a táplálkozásra, a mozgásra és a lelki állapotára egyaránt. Mindezek mellett a munkát sem hagyta abba, továbbra is aktívan dolgozik az OTP Bank-Pick Szeged akadémiáján.