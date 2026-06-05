Elárulta a magyar kézilabdaedző, hogyan harcol sikeresen a hasnyálmirigyrákkal

A női válogatott korábbi szövetségi kapitányáról, az OTP Bank-Pick Szeged akadémiai sportigazgatójáról, Zsiga Gyuláról kézilabdás berkekben egy ideje már lehetett hallani, hogy súlyos betegséggel, hasnyálmirigyrákkal küzd, csütörtökön pedig nyilvánosan is megszólalt ezzel kapcsolatban, számolt be a Blikk.
Eltűnőben a hasnyálmirigyrák
Kedves Barátaim, Ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőttti PET-CT jó eredménnyel zárult. Az áttétek eltűntek és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktivitást. Azért még 6 kemót kapni fogok és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van mint a remény! A szeretet körülvesz, amiért nagyon hálás vagyok Ildinek és a gyerekeknek!
– írta a Facebook-oldalán csütörtökön Zsiga Gyula, s egy mosolygós kórházi fotót is megosztott.
Ezt követően oldalát elárasztották a jókívánságok, a tréner pedig nagyon hálás mindezekért.
„Hihetetlen az a nagyon sok jókívánság és bátorító üzenet, amit kaptam Tőletek. Nagyon köszönöm mindenkinek” – írta egy újabb érzelmes posztban a korábbi szövetségi kapitány.
Januárban jött a sokkoló diagnózis
A 66 éves szakember elárulta a lapnak, hogy a betegséget idén januárban fedezték fel. Nem is közvetlenül a daganat miatt került orvoshoz, hanem egy másik panasz kivizsgálása során derült fény a súlyos problémára. A diagnózis természetesen sokkoló volt, ám családjával együtt úgy döntöttek, nem adják fel a harcot.
Felesége és két fia a kezdetektől fogva mindenben támogatta. A család rengeteg szakirodalmat olvasott, motivációs történeteket és filmeket nézett, hogy erőt merítsenek a nehéz időszakban. A szakember szerint ez segített abban, hogy már a kezdetektől pozitívan álljon a gyógyuláshoz.
Tulajdonképpen az első perctől hittem benne, hogy nekem sikerülni fog a felépülés
– jelentette ki.
Mindössze 5-10 százalék esélye volt
Az elmúlt hónapok rendkívül megterhelőek voltak. Zsiga Gyula már kilenc kemoterápiás kezelésen esett át, miközben szigorú diétát követ és külön szakemberek segítségével alakította át életmódját. A gyógyulás érdekében minden részletre odafigyel: a táplálkozásra, a mozgásra és a lelki állapotára egyaránt. Mindezek mellett a munkát sem hagyta abba, továbbra is aktívan dolgozik az OTP Bank-Pick Szeged akadémiáján.
A mostani eredmény különösen nagy jelentőséggel bír. A szakember szerint mindössze 5-10 százalékos esély volt arra, hogy ilyen kedvező állapot alakuljon ki.
Szerencsésnek érzem magam
– fogalmazott, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a küzdelem még korántsem ért véget.
A harc folytatódik
Az áttétek eltűnése és a daganat aktivitásának megszűnése óriási előrelépés, de további kezelések várnak rá. Még hat kemoterápiás kezelést kell kapnia, ezt követően pedig újabb képalkotó vizsgálatok döntenek majd a folytatásról. A magyar kézilabda egyik legismertebb alakja azonban továbbra is bizakodó.
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Áttörheti a rákos sejtek védvonalát az egyik kedvelt vitamin
Új megközelítést jelenthet a hasnyálmirigyrák kezelésében egy D-vitamin-analóg és a hagyományos kemoterápia kombinációja. Egy kisebb klinikai vizsgálat adatai szerint a módszer biztonságos, és a daganatot körülvevő szöveti gát átalakításával fogékonyabbá teheti a rákos sejteket a kezelésekre.
Végstádiumú rák kezelésében hozhat áttörést a forgalomba kerülő új tabletta
Jelentős áttörést hozhat egy új kísérleti gyógyszer az egyik leghalálosabb daganattípus kezelésében. A végstádiumú hasnyálmirigyrákos betegek túlélési ideje csaknem a duplájára nőtt az új tablettának köszönhetően egy nagyszabású vizsgálatban.