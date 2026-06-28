Tíz éve nem volt erre példa: három telitalálat is volt a Hatoslottón

Utoljára 2016. áprilisában volt ilyen különleges esemény, hogy egy sorsoláson három szerencsés játékos is telitalálattal nyert a Hatoslottón, így a nyereményösszegen osztozkodni kell.

Három telitalálatos volt a Hatoslottón / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Egyszerre három telitalálatos volt a Hatoslottón

Nemcsak hőmérsékleti rekordok rengették meg a hétvégét, hanem a Hatoslottó vasárnapi sorsolása is ritka pillanatot eredményezett. Június 28-án vasárnap ugyanis egyszerre 3 darab telitalálatos szelvény is született a Hatoslottón. A 9-es, a 13-as, a 18-as, a 24-es, a 33-as és a 38-as számokat megjátszó szelvények tulajdonosai most egyszerre örülhetnek és bosszankodhatnak, hiszen a vasárnapi sorsoláson kínált 860 milliós főnyeremény így három felé oszlik, és szelvényenként 289.381.095 forintot érnek.

Az elmúlt mintegy negyedszázad sorsolási statisztikáját átböngészve az látszik, hogy az egy sorsoláson elért 2 telitalálat sem túl gyakori, de az, hogy egyszerre 3 legyen, sokkal ritkább.

Utoljára mintegy 10 éve, 2016. április 24-én fordult elő ilyen, hogy egyszerre hárman is telitalálattal nyertek. És bár ritka esemény az ilyen különös együttállás, azért nem példa nélküli. 2016 előtt ugyanis 2013-ban, 2007-ben és 2005-ben is történt hasonló eset, 2006-ban pedig kétszer is volt hármas telitalálat. Ennél is ritkább, és az elmúlt negyedszázadban csak egyetlenegyszer fordult elő, hogy egyszerre 4 játékos nyerjen Magyarország második legnépszerűbb lottójátékán: 2008 szeptemberében ugyanis egy sorsoláson négy telitalálatos szelvény született. Ilyen esetben a nyertesek között egyformán osztják fel az összeget.

Nyereményét a játékos átutalással kapja meg Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú, lakossági bankszámlájára. A nyeremény biztonságos felvételéről, illetve az átutalásról a játékosnak a Szerencsejáték Zrt. 06-30-511-64-44-es telefonszámán (hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.