Nagy bejelentést tett az egészségügyi miniszter, a közösségi média használatáról van szó

A közösségimédia-használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára - jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt bejelentette: a közösségimédia-használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára / Fotó: Hatlaczki Balázs

A közösségi média használatáról tett bejelentést Hegedűs Zsolt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása - ami a MOK honlapján olvasható - azzal a szándékkal született, hogy iránymutatást nyújtson az orvostársadalom számára a közösségimédia-használat és az online kommunikáció egyre összetettebb világában. Mint írták, a digitális tér a mindennapjaink és a társadalmi élet egyik legfontosabb színterévé vált, amely a kapcsolódási és tájékoztatási lehetőségek mellett felelősséget is ró a gyógyítókra.

Megjegyzik, hogy az állásfoglalás egyelőre nem képezi a hivatalos Etikai Kódex részét, azonban közzétételével szakmai-etikai diskurzust kívánnak indítani. Elsődleges céljuk annak közös átgondolása, hogy az orvosi hivatás egyetemes, időtálló etikai alapelvei miként ültethetők át és tarthatók fenn a virtuális valóságban.

Ebben kiemelten számítunk a szakma tagjainak aktív visszajelzéseire, reflexióira és konstruktív meglátásaira.

A MOK közleménye hangsúlyozza: a cél, hogy az etikai jogkörök kamarához történő visszakerülését követően egy olyan kiforrott, a gyakorlatban jól alkalmazható, és a hivatás tisztaságát maradéktalanul őrző szabályozás válhasson az orvosetikai kódex szerves részévé, amelyet a szakma közösen és konszenzussal formált meg.

Hegedűs Zsolt kiemelte az állásfoglalás preambulumában leírtakat, miszerint az orvos közösségi médiában és az állásfoglalás hatálya alá tartozó nyilvános online kommunikációban tanúsított magatartása - függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségében jár el - nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat, a titoktartási kötelezettséget, mások emberi méltóságát, valamint az egészségügyi ellátórendszerbe és az orvosi hivatásrendbe vetett közbizalmat.

Szakmai minőségben vagy egészségügyi tárgyban tett közléseinek különösen meg kell felelniük a szakmai hitelesség, a tudományos megalapozottság, a pontosság, a tárgyilagosság és a betegbiztonság követelményeinek. Az etikai kötelezettségek a digitális térben is teljeskörűen érvényesek; az információközlés sajátos módja nem mentesíti az orvost a szakmai és etikai felelősség alól - írja az MTI.