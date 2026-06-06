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Rejtélyes helikopterek a szabolcsi égbolton – mi történik a vármegyében?

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Rotorok zúgásától volt hangos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. A helikopter feltűnése a legtöbb esetben nem mindennapi helyzetet jelez, a helyiek a közösségi oldalakon próbálták kideríteni, mi történik a fejük felett.
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Szokatlan légi mozgásra figyeltek fel a térség lakói Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol több helikopter is feltűnt a napokban. A gépek alacsonyan, határozott útvonalon haladtak, miközben a földön sokan találgatták: gyakorlat, mentés vagy épp rendészeti akció zajlik a háttérben.

„Valami történhetett!” – ismeretlen helikopterek jelentek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egén
„Valami történhetett!” – ismeretlen helikopterek jelentek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egén
Fotó: Nyíregyen Hallottam

A vármegye nem ismeretlen terep a légi mentés és a gyors reagálású egységek számára. A mentőhelikopterek jelenléte itt már a sürgősségi ellátás természetes része, különösen olyan esetekben, amikor perceken múlik egy élet. A helikopterek feltűnése azonban mindig felfokozott figyelmet vált ki – írja a SZON. Egy-egy köröző gép a háztetők fölött nemcsak technikai látványosság, hanem jelzés is: baleset, rosszullét vagy rendkívüli helyzet történt. Ezek azonban katonai helikoptereknek tűntek.

Nem tudni, milyen helikopterek voltak

A közösségi médiában továbbra is érkeztek a felvételek és a beszámolók, sokan figyelték fel az alacsonyan átrepülő gépekre Szabolcs egén. Az egyik videót készítő szemtanú szerint ráadásul nem három, hanem négy helikopter repült kötelékben a térség felett. Az azonban nem derült ki, hogy pontosan milyen helikopterek voltak ezek az égbolton, és hova tartottak.

Az Origo a napokban arról írt, hogy magyarországi repülés után csapódhatott hegyoldalba egy helikopter Lengyelországban.


 

 

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