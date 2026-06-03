Súlyos fertőzés terjed Hajdú-Biharban, több intézményt is lezártak

A hepatitis-fertőzés először Hajdúhadházon okozott járványhelyzetet, azóta azonban újabb településen is megjelent a vírus, ezért a hatóságok fokozott figyelmet kérnek a lakosságtól.
Hol jelent meg a hepatitis-fertőzés?
A hatóságok tájékoztatása szerint Hajdúhadház mellett Balmazújvárosban is azonosítottak fertőzést. Az érintett esetek miatt több járványügyi intézkedést is elrendeltek – írja a Haon.
Amit jelenleg tudni lehet:
- Hajdúhadházon összesen 28 megbetegedést tartanak nyilván.
- A betegek közül többen már meggyógyultak.
- Balmazújvárosban is regisztráltak fertőzöttet.
- Egy óvodai csoport működését átmenetileg felfüggesztették.
- Az érintett kontaktszemélyeket megfigyelés alá helyezték.
- A szükséges védőoltásokat is biztosítják.
Milyen tünetei lehetnek a hepatitisnek?
A szakemberek szerint a fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, ugyanakkor előfordulhatnak olyan panaszok, amelyek fertőzésre utalhatnak.
A leggyakoribb tünetek:
- fáradtság, gyengeség;
- étvágytalanság;
- hányinger, hányás;
- enyhébb láz;
- ízületi fájdalmak;
- jobb bordaív alatti fájdalom.
Hogyan előzhető meg a hepatitis A terjedése?
A hatóságok szerint a legfontosabb a megfelelő higiénia. Az alapos kézmosás, a rendszeres fertőtlenítés és a közösségi szabályok betartása jelentősen csökkentheti a fertőzés kockázatát.
A járványügyi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket vezethetnek be.