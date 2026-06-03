Súlyos fertőzés terjed Hajdú-Biharban, több intézményt is lezártak

A hepatitis-fertőzés először Hajdúhadházon okozott járványhelyzetet, azóta azonban újabb településen is megjelent a vírus, ezért a hatóságok fokozott figyelmet kérnek a lakosságtól.

Hepatitis miatt több településen is fokozott járványügyi intézkedésekre volt szükség.

Fotó: MW-archív

Hol jelent meg a hepatitis-fertőzés?

A hatóságok tájékoztatása szerint Hajdúhadház mellett Balmazújvárosban is azonosítottak fertőzést. Az érintett esetek miatt több járványügyi intézkedést is elrendeltek – írja a Haon.

Amit jelenleg tudni lehet:

Hajdúhadházon összesen 28 megbetegedést tartanak nyilván.

A betegek közül többen már meggyógyultak.

Balmazújvárosban is regisztráltak fertőzöttet.

Egy óvodai csoport működését átmenetileg felfüggesztették.

Az érintett kontaktszemélyeket megfigyelés alá helyezték.

A szükséges védőoltásokat is biztosítják.

Milyen tünetei lehetnek a hepatitisnek?

A szakemberek szerint a fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, ugyanakkor előfordulhatnak olyan panaszok, amelyek fertőzésre utalhatnak.

A leggyakoribb tünetek:

fáradtság, gyengeség;

étvágytalanság;

hányinger, hányás;

enyhébb láz;

ízületi fájdalmak;

jobb bordaív alatti fájdalom.

Hogyan előzhető meg a hepatitis A terjedése?

A hatóságok szerint a legfontosabb a megfelelő higiénia. Az alapos kézmosás, a rendszeres fertőtlenítés és a közösségi szabályok betartása jelentősen csökkentheti a fertőzés kockázatát.

A járványügyi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket vezethetnek be.