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hepatitis

Súlyos fertőzés terjed Hajdú-Biharban, több intézményt is lezártak

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Tovább terjed a fertőzés Hajdú-Bihar vármegyében, ezért több helyen járványügyi intézkedéseket vezettek be. A hepatitis A miatt már nemcsak megbetegedéseket regisztráltak, hanem egy intézmény egyik csoportját is lezárták.
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hepatitishajdúhadházjárványügyi intézkedésfertőzés

A hepatitis-fertőzés először Hajdúhadházon okozott járványhelyzetet, azóta azonban újabb településen is megjelent a vírus, ezért a hatóságok fokozott figyelmet kérnek a lakosságtól.

Hepatitis miatt több településen is fokozott járványügyi intézkedésekre volt szükség.
Hepatitis miatt több településen is fokozott járványügyi intézkedésekre volt szükség.
Fotó: MW-archív

Hol jelent meg a hepatitis-fertőzés?

A hatóságok tájékoztatása szerint Hajdúhadház mellett Balmazújvárosban is azonosítottak fertőzést. Az érintett esetek miatt több járványügyi intézkedést is elrendeltek – írja a Haon.

Amit jelenleg tudni lehet:

  • Hajdúhadházon összesen 28 megbetegedést tartanak nyilván.
  • A betegek közül többen már meggyógyultak.
  • Balmazújvárosban is regisztráltak fertőzöttet.
  • Egy óvodai csoport működését átmenetileg felfüggesztették.
  • Az érintett kontaktszemélyeket megfigyelés alá helyezték.
  • A szükséges védőoltásokat is biztosítják.

Milyen tünetei lehetnek a hepatitisnek?

A szakemberek szerint a fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, ugyanakkor előfordulhatnak olyan panaszok, amelyek fertőzésre utalhatnak.

A leggyakoribb tünetek:

  • fáradtság, gyengeség;
  • étvágytalanság;
  • hányinger, hányás;
  • enyhébb láz;
  • ízületi fájdalmak;
  • jobb bordaív alatti fájdalom.

Hogyan előzhető meg a hepatitis A terjedése?

A hatóságok szerint a legfontosabb a megfelelő higiénia. Az alapos kézmosás, a rendszeres fertőtlenítés és a közösségi szabályok betartása jelentősen csökkentheti a fertőzés kockázatát.

A járványügyi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket vezethetnek be.

 

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