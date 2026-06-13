Erős szél és zivatarok is beleszólhatnak a hétvégi programokba

A hétvégi időjárás szombaton hosszabb-rövidebb napos időszakokkal indul, de a gomolyfelhők időnként megnövekedhetnek. Helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, miközben a nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik.
Hétvégi időjárás: szombaton még több lesz a napsütés
Szombat délután 26 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, a nap folyamán pedig általában 14 és 26 fok közötti értékekre lehet számítani.
Bár többfelé kisüt a nap, az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből elszórtan kialakulhat zápor vagy zivatar, ezért érdemes esernyőt is magunknál tartani.
Vasárnap hidegfront hozhat záporokat és zivatarokat
Vasárnap gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Szárazabb időre napközben inkább az északkeleti tájakon van nagyobb esély.
A nyugati, északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lehet. Hajnalban északkeleten és keleten helyenként pára, köd is képződhet.
Kora reggelre 9 és 17 fok közé hűlhet a levegő, délután pedig 22 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
A záporok, zivatarok környezetében azonban hirtelen több fokkal is visszaeshet a hőmérséklet – számolt be a hétvégi időjárásról az Időkép.
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