Most érkezett: gázolt a HÉV Gödöllőnél, teljesen felborult a közlekedés

Elütött egy embert a HÉV Gödöllőnél, a szerelvények Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányba az Örs vezér tere felé tartó vágányon járnak - közölte a MÁV-csoport hétfő reggel.

Gázolt a HÉV Gödöllőnél (Képünk illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Gázolt a HÉV Gödöllőnél

A közlemény szerint Mogyoród és Gödöllő között 30 percenként ingavonat közlekedik az Örs vezér tere irányú vágányon - írja az MTI.

Az Örs vezér tere és Mogyoród között ritkább közlekedés, módosuló indulási időpontok előfordulhatnak - tették hozzá.

Gödöllőn a Volán-járatok a fennakadás végéig a Táncsics Mihály út-Kossuth Lajos utca terelőúton közlekednek, ezért nem érintik a Szökőkút megállóhelyet, azonban a Szilhát utcai megállóban minden járat megáll - közölték.