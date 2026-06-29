Most érkezett: gázolt a HÉV Gödöllőnél, teljesen felborult a közlekedés

A baleset teljesen átírta az indulási időpontokat. A hírek szerint a szerelvények most Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányba az Örs vezér tere felé tartó vágányon járnak.
Elütött egy embert a HÉV Gödöllőnél, a szerelvények Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányba az Örs vezér tere felé tartó vágányon járnak - közölte a MÁV-csoport hétfő reggel.
Gázolt a HÉV Gödöllőnél
A közlemény szerint Mogyoród és Gödöllő között 30 percenként ingavonat közlekedik az Örs vezér tere irányú vágányon - írja az MTI.
Az Örs vezér tere és Mogyoród között ritkább közlekedés, módosuló indulási időpontok előfordulhatnak - tették hozzá.
Gödöllőn a Volán-járatok a fennakadás végéig a Táncsics Mihály út-Kossuth Lajos utca terelőúton közlekednek, ezért nem érintik a Szökőkút megállóhelyet, azonban a Szilhát utcai megállóban minden járat megáll - közölték.
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