Fontos figyelmeztetést adott ki a rendőrség – nagy baj lehet, ha ezt nem tartja be

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyári melegben egyetlen percre sem szabad gyermeket vagy állatot az autóban hagyni, mert a hőguta rövid idő alatt is kialakulhat.

A rendőrség szerint a hőguta már rövid idő alatt kialakulhat a felforrósodott járművekben (képünk illusztráció)

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A rendőrség tájékoztatása szerint a napon parkoló járművek utastere már 10–15 perc alatt akár 50–60 Celsius-fok fölé is felmelegedhet. Hozzátették, hogy az árnyékban álló autók belső tere is rövid idő alatt veszélyesen felforrósodhat.

A szakemberek szerint ilyen körülmények között a szervezet hőleadó képessége jelentősen romlik. A gyorsan emelkedő testhőmérséklet kiszáradáshoz, hőkimerüléshez, majd hőgutához vezethet, amely súlyos esetben eszméletvesztést, szervkárosodást, akár halált is okozhat.

A BRFK arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben autóban hagyott gyermeket vagy állatot látnak, haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívó számot, hogy a hatóságok minél gyorsabban segítséget nyújthassanak.

A hőguta akár rövid idő alatt is kialakulhat a járművekben

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, 35 fok körüli hőmérséklet mellett az autók belső tere rendkívül gyorsan felmelegszik. A figyelmeztetés szerint már néhány perc is elegendő lehet ahhoz, hogy életveszélyes állapot alakuljon ki a járműben hagyott gyermekeknél vagy állatoknál.