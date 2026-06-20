A Balatonra készül? Mutatjuk, hol strandolhat ingyen, és hol kell fizetni

A Balatoni Turizmus Szövetség tájékoztatása szerint a térség strandjai az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően korszerűbb szolgáltatásokat kínálnak, és a várható hőhullám idején is megfelelő infrastruktúrával állnak a vendégek rendelkezésére.
Hőhullám idején is több mint 40 szabadstrand várja a vendégeket a Balatonnál
A szervezet közlése szerint a Balaton déli partján Siófoktól Zamárdin át Balatonfenyvesig számos szabad vízparti szakasz érhető el, összesen több mint negyven helyszínen lehet díjmentesen fürdőzni.
Az idei szezon egyik újdonsága, hogy a keszthelyi Helikon strand is az ingyenesen látogatható strandok közé került.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a strandfejlesztések nemcsak a vízparti infrastruktúrát érintették, hanem a kényelmi szolgáltatásokat is.
A fejlesztések során több helyen megújultak:
- a mosdók és szociális helyiségek,
- az öltözők,
- az értékmegőrzők,
- az árnyékolást biztosító napvitorlák,
- a mobiltelefon-töltési lehetőségek.
Több strandon délutáni jeggyel 1000 forint alatti áron is lehet fürdőzni. Badacsonyban például a felnőtt délutáni belépő 800 forintba kerül.
A balatoni strandok minőségét több minősítési rendszer is értékeli, köztük a Kék Hullám Zászló és a „Vízparti strand” védjegy.
A fürdőzés mellett a sportolási lehetőségek köre is bővült. A látogatók több helyen vehetnek igénybe:
- kajak- és kenukölcsönzőket,
- vitorlás- és szörfiskolákat,
- strandröplabda-pályákat,
- strandfoci- és streetballpályákat,
- teqballasztalokat,
- szabadtéri edzőparkokat,
- korszerű játszótereket.
A turisztikai szervezet szerint a folyamatos fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy a Balaton térsége nemzetközi turisztikai elismerésben is részesült, és továbbra is az ország egyik legnépszerűbb nyári úti céljának számít.
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A tájékoztatás szerint a felnőtt belépőjegyek ára jellemzően 1200 és 1800 forint között alakul. A diákjegyek általában 25–30 százalékos kedvezményt biztosítanak, emellett számos helyszínen családi kedvezmények is elérhetők.