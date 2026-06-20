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A Balatonra készül? Mutatjuk, hol strandolhat ingyen, és hol kell fizetni

Tegnap, 9:28
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A nagy meleg miatt jelentős vendégforgalomra számítanak a Balaton térségében. A hőhullám idején a strandüzemeltetők felkészülten várják a fürdőzőket.
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A Balatoni Turizmus Szövetség tájékoztatása szerint a térség strandjai az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően korszerűbb szolgáltatásokat kínálnak, és a várható hőhullám idején is megfelelő infrastruktúrával állnak a vendégek rendelkezésére.

A hőhullám miatt jelentős forgalomra számítanak a balatoni strandokon Fotó: Shutterstock
A hőhullám miatt jelentős forgalomra számítanak a balatoni strandokon
Fotó: Shutterstock

Hőhullám idején is több mint 40 szabadstrand várja a vendégeket a Balatonnál

A szervezet közlése szerint a Balaton déli partján Siófoktól Zamárdin át Balatonfenyvesig számos szabad vízparti szakasz érhető el, összesen több mint negyven helyszínen lehet díjmentesen fürdőzni.

Az idei szezon egyik újdonsága, hogy a keszthelyi Helikon strand is az ingyenesen látogatható strandok közé került.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a strandfejlesztések nemcsak a vízparti infrastruktúrát érintették, hanem a kényelmi szolgáltatásokat is.

A fejlesztések során több helyen megújultak:

  • a mosdók és szociális helyiségek,
  • az öltözők,
  • az értékmegőrzők,
  • az árnyékolást biztosító napvitorlák,
  • a mobiltelefon-töltési lehetőségek.

A tájékoztatás szerint a felnőtt belépőjegyek ára jellemzően 1200 és 1800 forint között alakul. A diákjegyek általában 25–30 százalékos kedvezményt biztosítanak, emellett számos helyszínen családi kedvezmények is elérhetők.

Több strandon délutáni jeggyel 1000 forint alatti áron is lehet fürdőzni. Badacsonyban például a felnőtt délutáni belépő 800 forintba kerül.

A balatoni strandok minőségét több minősítési rendszer is értékeli, köztük a Kék Hullám Zászló és a „Vízparti strand” védjegy.

A fürdőzés mellett a sportolási lehetőségek köre is bővült. A látogatók több helyen vehetnek igénybe:

  • kajak- és kenukölcsönzőket,
  • vitorlás- és szörfiskolákat,
  • strandröplabda-pályákat,
  • strandfoci- és streetballpályákat,
  • teqballasztalokat,
  • szabadtéri edzőparkokat,
  • korszerű játszótereket.

A turisztikai szervezet szerint a folyamatos fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy a Balaton térsége nemzetközi turisztikai elismerésben is részesült, és továbbra is az ország egyik legnépszerűbb nyári úti céljának számít.

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