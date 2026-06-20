A Balatonra készül? Mutatjuk, hol strandolhat ingyen, és hol kell fizetni

A Balatoni Turizmus Szövetség tájékoztatása szerint a térség strandjai az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően korszerűbb szolgáltatásokat kínálnak, és a várható hőhullám idején is megfelelő infrastruktúrával állnak a vendégek rendelkezésére.

A hőhullám miatt jelentős forgalomra számítanak a balatoni strandokon

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Hőhullám idején is több mint 40 szabadstrand várja a vendégeket a Balatonnál

A szervezet közlése szerint a Balaton déli partján Siófoktól Zamárdin át Balatonfenyvesig számos szabad vízparti szakasz érhető el, összesen több mint negyven helyszínen lehet díjmentesen fürdőzni.

Az idei szezon egyik újdonsága, hogy a keszthelyi Helikon strand is az ingyenesen látogatható strandok közé került.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a strandfejlesztések nemcsak a vízparti infrastruktúrát érintették, hanem a kényelmi szolgáltatásokat is.

A fejlesztések során több helyen megújultak:

a mosdók és szociális helyiségek,

az öltözők,

az értékmegőrzők,

az árnyékolást biztosító napvitorlák,

a mobiltelefon-töltési lehetőségek.

Több strandon délutáni jeggyel 1000 forint alatti áron is lehet fürdőzni. Badacsonyban például a felnőtt délutáni belépő 800 forintba kerül.

A balatoni strandok minőségét több minősítési rendszer is értékeli, köztük a Kék Hullám Zászló és a „Vízparti strand” védjegy.

A fürdőzés mellett a sportolási lehetőségek köre is bővült. A látogatók több helyen vehetnek igénybe:

kajak- és kenukölcsönzőket,

vitorlás- és szörfiskolákat,

strandröplabda-pályákat,

strandfoci- és streetballpályákat,

teqballasztalokat,

szabadtéri edzőparkokat,

korszerű játszótereket.

A turisztikai szervezet szerint a folyamatos fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy a Balaton térsége nemzetközi turisztikai elismerésben is részesült, és továbbra is az ország egyik legnépszerűbb nyári úti céljának számít.