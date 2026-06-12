Drámai változás jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Véget ér a májusi hangulatot idéző, enyhébb idő, és a következő napokban fokozatosan egyre melegebb léghullámok alakítják időjárásunkat. A HungaroMet előrejelzése szerint a jövő héten megérkezik az idei első tartósabb hőhullám, amely már a nyári kánikula előszelét hozza. A változékony hétvége után markáns melegedés veszi kezdetét.
Hőhullám érkezik Magyarországra a jövő héten
A hétvégén még nem lesz zavartalan a melegedés: szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn egy hullámzó hidegfront alakítja az időjárást, átmenetileg visszafogva a hőmérsékleteket.
Ezt követően azonban délnyugat felől egy kiterjedt anticiklon épül ki, amely fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik.
Az áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így gyors és tartós melegedés veszi kezdetét. A jövő hét második felében már több helyen meghaladhatja a csúcshőmérséklet a 30 fokot, a hét vége felé pedig a 35 fokos hőség sem lesz ritka.
Nyissuk ki az ablakot vagy inkább zárjuk be a hőségben? – sokan egész életükben rosszul csinálják
Ahogy beköszönt a nyári kánikula, újra előkerül az örök kérdés. Vajon jobb nyitva hagyni az ablakot, vagy éppen ellenkezőleg, akkor teszünk jót, ha hermetikusan lezárunk mindent?
Ezeket a hibákat sokan elkövetik hőség idején – komoly baj lehet belőle
A tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezetnek, ezért hőség idején különösen fontos megelőzni a túlmelegedést és a kiszáradást. A hőség elleni védekezéshez cikkünkben gyakorlati tanácsokat adunk a rendszeres ivásról, a nap kerüléséről és a lakás hűvösen tartásáról. A kánikula az idősekre, a kisgyermekekre, a betegekre és az egyedül élőkre jelent különösen nagy veszélyt.