Drámai változás jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Véget ér a májusi hangulatot idéző, enyhébb idő, és a következő napokban fokozatosan egyre melegebb léghullámok alakítják időjárásunkat. A HungaroMet előrejelzése szerint a jövő héten megérkezik az idei első tartósabb hőhullám, amely már a nyári kánikula előszelét hozza. A változékony hétvége után markáns melegedés veszi kezdetét.

Jövő héten hőhullám érkezik Magyarországra – Fotó: Pexels

Hőhullám érkezik Magyarországra a jövő héten

A hétvégén még nem lesz zavartalan a melegedés: szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn egy hullámzó hidegfront alakítja az időjárást, átmenetileg visszafogva a hőmérsékleteket.

Ezt követően azonban délnyugat felől egy kiterjedt anticiklon épül ki, amely fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik.

Az áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így gyors és tartós melegedés veszi kezdetét. A jövő hét második felében már több helyen meghaladhatja a csúcshőmérséklet a 30 fokot, a hét vége felé pedig a 35 fokos hőség sem lesz ritka.