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kánikula

Drámai változás jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

49 perce
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A hétvégén még meleg- és hidegfrontok váltják egymást, így marad az ingadozó időjárás. Jövő héten azonban egy erős hőhullám éri el Magyarországot, így fokozatosan 30 fok fölé, a hét végére akár 35 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
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kánikulaidőjáráshőhullámmeleg

Véget ér a májusi hangulatot idéző, enyhébb idő, és a következő napokban fokozatosan egyre melegebb léghullámok alakítják időjárásunkat. A HungaroMet előrejelzése szerint a jövő héten megérkezik az idei első tartósabb hőhullám, amely már a nyári kánikula előszelét hozza. A változékony hétvége után markáns melegedés veszi kezdetét.

Jövő héten hőhullám érkezik Magyarországra
Jövő héten hőhullám érkezik Magyarországra – Fotó: Pexels

Hőhullám érkezik Magyarországra a jövő héten

A hétvégén még nem lesz zavartalan a melegedés: szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn egy hullámzó hidegfront alakítja az időjárást, átmenetileg visszafogva a hőmérsékleteket. 

Ezt követően azonban délnyugat felől egy kiterjedt anticiklon épül ki, amely fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik. 

Az áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így gyors és tartós melegedés veszi kezdetét. A jövő hét második felében már több helyen meghaladhatja a csúcshőmérséklet a 30 fokot, a hét vége felé pedig a 35 fokos hőség sem lesz ritka.

Nyissuk ki az ablakot vagy inkább zárjuk be a hőségben? – sokan egész életükben rosszul csinálják

Ahogy beköszönt a nyári kánikula, újra előkerül az örök kérdés. Vajon jobb nyitva hagyni az ablakot, vagy éppen ellenkezőleg, akkor teszünk jót, ha hermetikusan lezárunk mindent?

 

Ezeket a hibákat sokan elkövetik hőség idején – komoly baj lehet belőle

A tartós meleg komoly terhelést jelent a szervezetnek, ezért hőség idején különösen fontos megelőzni a túlmelegedést és a kiszáradást. A hőség elleni védekezéshez cikkünkben gyakorlati tanácsokat adunk a rendszeres ivásról, a nap kerüléséről és a lakás hűvösen tartásáról. A kánikula az idősekre, a kisgyermekekre, a betegekre és az egyedül élőkre jelent különösen nagy veszélyt.

 

 

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