Fontos tájékoztatást adott ki az Országos Onkológiai Intézet – sokakat érinthet

A hőhullám idején kialakult tartós magas hőmérséklet, valamint a 3-as épület műtőit kiszolgáló légtechnikai és klimatizációs rendszer meghibásodása miatt az Országos Onkológiai Intézet vezetése átmeneti intézkedéseket vezetett be.

Műszaki hiba és a tartós hőhullám miatt át kellett szervezni a műtéteket (képünk illusztráció)

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Műszaki hiba és tartós hőhullám miatt kellett átszervezni a műtéteket

Az intézmény tájékoztatása szerint a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek. Emiatt az Orvosigazgatóság a 3-as épületben a tervezett műtéti tevékenység átmeneti felfüggesztéséről döntött.

A halaszthatatlan onkológiai műtétek ellátása ugyanakkor továbbra is biztosított. Ennek érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, így a beavatkozásokat reggel 6 órától este 10 óráig végzik.

Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg, és tájékoztatják őket az esetleges időpont-módosításokról.

Az intézet vezetése hangsúlyozta, hogy a döntések meghozatalakor elsődleges szempont a betegbiztonság, és minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy a daganatos betegek ellátása a lehető legkisebb fennakadással folytatódjon.