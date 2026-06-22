Fontos tájékoztatást adott ki az Országos Onkológiai Intézet – sokakat érinthet

A hőhullám idején kialakult tartós magas hőmérséklet, valamint a 3-as épület műtőit kiszolgáló légtechnikai és klimatizációs rendszer meghibásodása miatt az Országos Onkológiai Intézet vezetése átmeneti intézkedéseket vezetett be.
Műszaki hiba és tartós hőhullám miatt kellett átszervezni a műtéteket
Az intézmény tájékoztatása szerint a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek. Emiatt az Orvosigazgatóság a 3-as épületben a tervezett műtéti tevékenység átmeneti felfüggesztéséről döntött.
A halaszthatatlan onkológiai műtétek ellátása ugyanakkor továbbra is biztosított. Ennek érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, így a beavatkozásokat reggel 6 órától este 10 óráig végzik.
Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg, és tájékoztatják őket az esetleges időpont-módosításokról.
Az intézet vezetése hangsúlyozta, hogy a döntések meghozatalakor elsődleges szempont a betegbiztonság, és minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy a daganatos betegek ellátása a lehető legkisebb fennakadással folytatódjon.
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Az Országos Onkológiai Intézet közölte, hogy a hűtési-fűtési rendszerrel kapcsolatos problémákat folyamatosan jelzi az üzemeltetésért és karbantartásért felelős szervezet, a Központi Ellátási Főigazgatóság felé. A műszaki hiba elhárítása jelenleg is folyamatban van.