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hőhullám

Fontos tájékoztatást adott ki az Országos Onkológiai Intézet – sokakat érinthet

2 órája
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Az Országos Onkológiai Intézet átmenetileg módosította műtéti rendjét egy műszaki meghibásodás miatt. A hőhullám és a 3-as épület légtechnikai rendszerének problémái miatt egyes műtőkben nem biztosíthatók maradéktalanul a betegbiztonsági előírásoknak megfelelő körülmények, ezért átszervezték a műtéti kapacitásokat.
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hőhullámOrszágos Onkológiai Intézetklimatizálásműszaki hiba

A hőhullám idején kialakult tartós magas hőmérséklet, valamint a 3-as épület műtőit kiszolgáló légtechnikai és klimatizációs rendszer meghibásodása miatt az Országos Onkológiai Intézet vezetése átmeneti intézkedéseket vezetett be.

Műszaki hiba és a tartós hőhullám miatt át kellett szervezni a műtéteket (képünk illusztráció) Fotó: MAZKO VADIM / Pexels
Műszaki hiba és a tartós hőhullám miatt át kellett szervezni a műtéteket (képünk illusztráció)
Fotó: MAZKO VADIM / Pexels

Műszaki hiba és tartós hőhullám miatt kellett átszervezni a műtéteket

Az intézmény tájékoztatása szerint a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek. Emiatt az Orvosigazgatóság a 3-as épületben a tervezett műtéti tevékenység átmeneti felfüggesztéséről döntött.

A halaszthatatlan onkológiai műtétek ellátása ugyanakkor továbbra is biztosított. Ennek érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, így a beavatkozásokat reggel 6 órától este 10 óráig végzik.

Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg, és tájékoztatják őket az esetleges időpont-módosításokról.

Az Országos Onkológiai Intézet közölte, hogy a hűtési-fűtési rendszerrel kapcsolatos problémákat folyamatosan jelzi az üzemeltetésért és karbantartásért felelős szervezet, a Központi Ellátási Főigazgatóság felé. A műszaki hiba elhárítása jelenleg is folyamatban van.

Az intézet vezetése hangsúlyozta, hogy a döntések meghozatalakor elsődleges szempont a betegbiztonság, és minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy a daganatos betegek ellátása a lehető legkisebb fennakadással folytatódjon.

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