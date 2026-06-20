Hőhullám idején ezek az anyagok jelenthetik a megoldást – még stílusos is maradhat

A tartós nyári melegben sokan keresik azokat a ruhadarabokat, amelyek kényelmesebbé tehetik a mindennapokat. A szakértők szerint a hőhullám idején különösen fontos, hogy a ruházat megfelelően szellőzzön, ne tartsa bent a hőt, és segítse a nedvesség elpárolgását – tájékoztat a Daily Mail.

A hőhullám alatt a természetes anyagok kényelmesebb viseletet biztosíthatnak

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A természetes alapanyagokból készült ruhák ezért gyakran előnyösebbek lehetnek a magas műszáltartalmú daraboknál.

Mely anyagokat ajánlják hőhullám idején?

Lenvászon (linen) – kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik, gyorsan elvezeti a nedvességet és nem tapad a bőrhöz.

Pamut (cotton) – természetes, jól szellőző anyag, amely kényelmes viseletet biztosíthat a forró napokon.

Rami (ramie) – a lenhez hasonló növényi rost, amely könnyű, légáteresztő és jól vezeti el a nedvességet.

Lenvászon-keverékek – megfelelő összetétel esetén szintén jó választást jelenthetnek a nyári időszakban.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy nemcsak az anyag, hanem a szabás is számít. A lazább, bővebb fazonok általában kényelmesebbek lehetnek a nagy melegben, mint a testhez simuló ruhadarabok.

Mire érdemes figyelni vásárláskor?

Egyes ruhák esetében az anyagmegnevezés félrevezető lehet. A jersey például nem önálló alapanyag, hanem kötési technika. Amennyiben pamutból készül, megfelelő választás lehet nyárra, ugyanakkor a magas műszáltartalmú változatok kevésbé szellőznek.

A szakemberek szerint a len, a pamut és a rami azért számítanak kedvelt nyári alapanyagnak, mert elősegíthetik a test természetes hőszabályozását, miközben kényelmes viseletet biztosíthatnak a legmelegebb napokon is.